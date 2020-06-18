Курс маната к ведущим валютам остается стабильным

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9134 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 18.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9134 -0,0027 0,0739 0,0037 1 российский рубль 0,0244 0 0,0012 -0,0020 1 турецкая лира 0,2482 -0,0005 0,0015 -0,0414 1 австралийский доллар 1,1692 0,0007 0,0744 0,0067 1 аргентинский песо 0,0244 0 -0,0007 -0,0142 1 белорусский рубль 0,7137 -0,0023 0,0194 -0,1108 1 бразильский реал 0,3251 0,0008 0,0348 -0,1120 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0988 -0,0001 0,0070 -0,0161 100 южнокорейских вон 0,1406 0,0007 0,0025 -0,0028 1 чешская крона 0,072 0 0,0055 -0,0027 100 чилийских песо 0,2134 -0,0031 0,0077 -0,0293 1 китайский юань 0,2403 0,0006 0,0012 -0,0051 1 датская крона 0,2566 -0,0004 0,0099 0,0009 1 грузинский лари 0,5582 0,0039 0,0275 -0,0582 1 гонконгский доллар 0,2194 0 0,0001 0,0024 1 индийская рупия 0,0223 0 -0,0001 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1339 -0,0010 0,0773 0,0029 100 индонезийских рупий 0,0121 0 0,0007 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1824 0,0012 0,0097 0,0030 1 швейцарский франк 1,7914 0,0020 0,0420 0,0876 1 израильский шекель 0,4919 0,0003 0,0107 0,0207 1 канадский доллар 1,2535 -0,0015 0,0460 -0,0148 1 кувейтский динар 5,5254 0,0016 0,0297 -0,0642 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0002 1 киргизский сом 0,0227 0 0,0006 -0,0013 100 ливанских фунтов 0,1123 0 -0,0002 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,3976 0,0001 0,0072 -0,0089 1 мексиканский песо 0,0763 0,0004 0,0050 -0,0124 1 молдавская лея 0,0986 -0,0002 0,0031 0,0052 1 египетский фунт 0,1051 0 -0,0029 0,0037 1 норвежская крона 0,1787 0,0016 0,0121 -0,0161 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,4288 -0,0002 0,0259 -0,0194 1 сингапурский доллар 1,2212 0,0016 0,0288 -0,0188 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0008 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3424 -0,0032 0,0314 -0,0050 1 тайваньский доллар 0,0575 0,0001 0,0007 0,0036 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0636 0 -0,0001 -0,0007 100 японских иен 1,5912 0,0057 0,0043 0,0218 1 новозеландский доллар 1,096 0,0001 0,0841 -0,0081

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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