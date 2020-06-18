Курс маната к ведущим валютам остается стабильным
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9134 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
18.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9134
|
-0,0027
|
0,0739
|
0,0037
|
1 российский рубль
|
0,0244
|
0
|
0,0012
|
-0,0020
|
1 турецкая лира
|
0,2482
|
-0,0005
|
0,0015
|
-0,0414
|
1 австралийский доллар
|
1,1692
|
0,0007
|
0,0744
|
0,0067
|
1 аргентинский песо
|
0,0244
|
0
|
-0,0007
|
-0,0142
|
1 белорусский рубль
|
0,7137
|
-0,0023
|
0,0194
|
-0,1108
|
1 бразильский реал
|
0,3251
|
0,0008
|
0,0348
|
-0,1120
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0988
|
-0,0001
|
0,0070
|
-0,0161
|
100 южнокорейских вон
|
0,1406
|
0,0007
|
0,0025
|
-0,0028
|
1 чешская крона
|
0,072
|
0
|
0,0055
|
-0,0027
|
100 чилийских песо
|
0,2134
|
-0,0031
|
0,0077
|
-0,0293
|
1 китайский юань
|
0,2403
|
0,0006
|
0,0012
|
-0,0051
|
1 датская крона
|
0,2566
|
-0,0004
|
0,0099
|
0,0009
|
1 грузинский лари
|
0,5582
|
0,0039
|
0,0275
|
-0,0582
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0
|
0,0001
|
0,0024
|
1 индийская рупия
|
0,0223
|
0
|
-0,0001
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1339
|
-0,0010
|
0,0773
|
0,0029
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0
|
0,0007
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1824
|
0,0012
|
0,0097
|
0,0030
|
1 швейцарский франк
|
1,7914
|
0,0020
|
0,0420
|
0,0876
|
1 израильский шекель
|
0,4919
|
0,0003
|
0,0107
|
0,0207
|
1 канадский доллар
|
1,2535
|
-0,0015
|
0,0460
|
-0,0148
|
1 кувейтский динар
|
5,5254
|
0,0016
|
0,0297
|
-0,0642
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0227
|
0
|
0,0006
|
-0,0013
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0
|
-0,0002
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3976
|
0,0001
|
0,0072
|
-0,0089
|
1 мексиканский песо
|
0,0763
|
0,0004
|
0,0050
|
-0,0124
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
-0,0002
|
0,0031
|
0,0052
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
0
|
-0,0029
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,1787
|
0,0016
|
0,0121
|
-0,0161
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,4288
|
-0,0002
|
0,0259
|
-0,0194
|
1 сингапурский доллар
|
1,2212
|
0,0016
|
0,0288
|
-0,0188
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0008
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3424
|
-0,0032
|
0,0314
|
-0,0050
|
1 тайваньский доллар
|
0,0575
|
0,0001
|
0,0007
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0636
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
100 японских иен
|
1,5912
|
0,0057
|
0,0043
|
0,0218
|
1 новозеландский доллар
|
1,096
|
0,0001
|
0,0841
|
-0,0081
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili