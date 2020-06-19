Азербайджанский манат незначительно подешевел к валютам основных торговых партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9065 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на пятницу:

Курсы валют 19.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9065 -0,0069 0,0517 0,0045 1 российский рубль 1,1658 0 0,0010 -0,0021 1 турецкая лира 0,0244 -0,0003 0,0007 -0,0410 1 австралийский доллар 0,714 -0,0034 0,0561 -0,0024 1 аргентинский песо 0,3161 0 -0,0007 -0,0147 1 белорусский рубль 0,4628 0,0003 0,0158 -0,1104 1 бразильский реал 0,0974 -0,0090 0,0187 -0,1243 1 дирхам ОАЭ 0,1402 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0714 -0,0014 0,0048 -0,0193 100 южнокорейских вон 0,2083 -0,0004 0,0016 -0,0042 1 чешская крона 0,2399 -0,0006 0,0043 -0,0029 100 чилийских песо 0,2557 -0,0051 0,0012 -0,0358 1 китайский юань 0,558 -0,0004 0,0008 -0,0063 1 датская крона 0,2193 -0,0009 0,0069 0,0010 1 грузинский лари 0,0223 -0,0002 0,0270 -0,0557 1 гонконгский доллар 2,1131 -0,0001 0 0,0021 1 индийская рупия 0,012 0 -0,0001 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 0,004 -0,0208 0,0382 -0,0218 100 индонезийских рупий 0,1805 -0,0001 0,0005 0,0001 100 иранских риалов 1,7884 0 0 0 1 шведская крона 0,4931 -0,0019 0,0055 0,0023 1 швейцарский франк 1,2499 -0,0030 0,0399 0,0895 1 израильский шекель 5,5229 0,0012 0,0112 0,0219 1 канадский доллар 0,0042 -0,0036 0,0310 -0,0205 1 кувейтский динар 0,0226 -0,0025 0,0222 -0,0649 1 казахский тенге 0,1119 0 0,0001 -0,0002 1 киргизский сом 0,3976 -0,0001 0,0004 -0,0014 100 ливанских фунтов 0,0748 -0,0004 -0,0016 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,0984 0 0,0068 -0,0094 1 мексиканский песо 0,1051 -0,0015 0,0030 -0,0140 1 молдавская лея 0,1785 -0,0002 0,0030 0,0050 1 египетский фунт 0,0167 0 -0,0026 0,0036 1 норвежская крона 0,4283 -0,0002 0,0091 -0,0157 100 узбекских сомов 0,0244 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 1,2198 -0,0005 0,0219 -0,0178 1 сингапурский доллар 0,4531 -0,0014 0,0216 -0,0228 1 саудовский риал 2,3428 -0,0001 0,0006 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 0,2479 0,0004 0,0338 -0,0033 1 тайваньский доллар 0,0575 0 0,0007 0,0033 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0636 0 -0,0004 -0,0009 100 японских иен 1,5909 -0,0003 0,0087 0,0220 1 новозеландский доллар 1,0916 -0,0044 0,0635 -0,0179

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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