Азербайджанский манат незначительно подешевел к валютам основных торговых партнеров
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9065 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на пятницу:
|
Курсы валют
|
19.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9065
|
-0,0069
|
0,0517
|
0,0045
|
1 российский рубль
|
1,1658
|
0
|
0,0010
|
-0,0021
|
1 турецкая лира
|
0,0244
|
-0,0003
|
0,0007
|
-0,0410
|
1 австралийский доллар
|
0,714
|
-0,0034
|
0,0561
|
-0,0024
|
1 аргентинский песо
|
0,3161
|
0
|
-0,0007
|
-0,0147
|
1 белорусский рубль
|
0,4628
|
0,0003
|
0,0158
|
-0,1104
|
1 бразильский реал
|
0,0974
|
-0,0090
|
0,0187
|
-0,1243
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,1402
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0714
|
-0,0014
|
0,0048
|
-0,0193
|
100 южнокорейских вон
|
0,2083
|
-0,0004
|
0,0016
|
-0,0042
|
1 чешская крона
|
0,2399
|
-0,0006
|
0,0043
|
-0,0029
|
100 чилийских песо
|
0,2557
|
-0,0051
|
0,0012
|
-0,0358
|
1 китайский юань
|
0,558
|
-0,0004
|
0,0008
|
-0,0063
|
1 датская крона
|
0,2193
|
-0,0009
|
0,0069
|
0,0010
|
1 грузинский лари
|
0,0223
|
-0,0002
|
0,0270
|
-0,0557
|
1 гонконгский доллар
|
2,1131
|
-0,0001
|
0
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,012
|
0
|
-0,0001
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
0,004
|
-0,0208
|
0,0382
|
-0,0218
|
100 индонезийских рупий
|
0,1805
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
1,7884
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,4931
|
-0,0019
|
0,0055
|
0,0023
|
1 швейцарский франк
|
1,2499
|
-0,0030
|
0,0399
|
0,0895
|
1 израильский шекель
|
5,5229
|
0,0012
|
0,0112
|
0,0219
|
1 канадский доллар
|
0,0042
|
-0,0036
|
0,0310
|
-0,0205
|
1 кувейтский динар
|
0,0226
|
-0,0025
|
0,0222
|
-0,0649
|
1 казахский тенге
|
0,1119
|
0
|
0,0001
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,3976
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0014
|
100 ливанских фунтов
|
0,0748
|
-0,0004
|
-0,0016
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,0984
|
0
|
0,0068
|
-0,0094
|
1 мексиканский песо
|
0,1051
|
-0,0015
|
0,0030
|
-0,0140
|
1 молдавская лея
|
0,1785
|
-0,0002
|
0,0030
|
0,0050
|
1 египетский фунт
|
0,0167
|
0
|
-0,0026
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,4283
|
-0,0002
|
0,0091
|
-0,0157
|
100 узбекских сомов
|
0,0244
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
1,2198
|
-0,0005
|
0,0219
|
-0,0178
|
1 сингапурский доллар
|
0,4531
|
-0,0014
|
0,0216
|
-0,0228
|
1 саудовский риал
|
2,3428
|
-0,0001
|
0,0006
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
0,2479
|
0,0004
|
0,0338
|
-0,0033
|
1 тайваньский доллар
|
0,0575
|
0
|
0,0007
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0636
|
0
|
-0,0004
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5909
|
-0,0003
|
0,0087
|
0,0220
|
1 новозеландский доллар
|
1,0916
|
-0,0044
|
0,0635
|
-0,0179
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili