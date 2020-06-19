В Азербайджане собрали треть урожая зерновых

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 19 июня, с площади в 338,2 тысячи гектаров собраны 1,05 миллиона тонн зерновых, что составляет 33,5 процента урожая, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В частности, ячменя собрано в объеме 762,9 тысячи тонн с площади в 256,7 тысячи гектаров, пшеницы - 291,3 тысячи тонн с 81,5 тысячи гектара.

Средняя урожайность по ячменю составляет 30,4 центнера на гектар, по пшенице - 33,2 центнера на гектар.

Сбор зерновых продолжается в 36 районах.

Урожайность ячменя в Агдамском районе составила 36,4 центнера на гектар, Бейлаганском районе - 30,5 центнера на гектар, Бардинском - 39,8 центнера на гектар, Билясуварском - 32,3 центнера на гектар, Физулинском - 31,3 центнера на гектар, Имишлинском - 38,4 центнера на гектар, Нефтчалинском - 27,8 центнера на гектар, Саатлинском - 36,4 центнера на гектар, Сабирабадском - 37,9 центнера на гектар и Евлахском районе - 28,6 центнера на гектар.

В процессе сбора урожая задействованы 1 644 комбайна, из которых 581 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО "Aqrolizinq", а также 912 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Всего в процессе сбора урожая планируется задействовать более 1700 комбайнов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili