Золото в Азербайджане за неделю подорожало (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 1,5130 маната (0,05 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2935,5791 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
8 июня
|
2873,2465
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
2885,886
|
16 июня
|
2934,7015
|
10 июня
|
2918,0245
|
17 июня
|
2935,339
|
11 июня
|
2940,0820
|
18 июня
|
2936,0615
|
12 июня
|
2937,8040
|
19 июня
|
2936,2145
|
Средняя стоимость за неделю
|
2911,0086
|
Средняя стоимость за неделю
|
2935,5791
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,1240 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,5871 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
8 июня
|
29,9641
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
29,8742
|
16 июня
|
29,4738
|
10 июня
|
30,0897
|
17 июня
|
29,5395
|
11 июня
|
30,3595
|
18 июня
|
29,7373
|
12 июня
|
29,8291
|
19 июня
|
29,5978
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,0233
|
Средняя стоимость за неделю
|
29,5871
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 18,6915 маната (1,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1391,5690 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
8 июня
|
1410,371
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
1418,7775
|
16 июня
|
1400,052
|
10 июня
|
1424,3705
|
17 июня
|
1394,357
|
11 июня
|
1409,8525
|
18 июня
|
1390,5065
|
12 июня
|
1,395,7595
|
19 июня
|
1381,3605
|
Средняя стоимость за неделю
|
1411,8262
|
Средняя стоимость за неделю
|
1391,5690
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 75,6500 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3291,3700 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
8 июня
|
3334,6945
|
15 июня
|
-
|
9 июня
|
3430,7615
|
16 июня
|
3331,371
|
10 июня
|
3327,3760
|
17 июня
|
3270,205
|
11 июня
|
3293,3420
|
18 июня
|
3308,183
|
12 июня
|
3301,6210
|
19 июня
|
3255,721
|
Средняя стоимость за неделю
|
3337,5590
|
Средняя стоимость за неделю
|
3291,3700
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: Fidan_Babaeva