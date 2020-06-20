Золото в Азербайджане за неделю подорожало (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 1,5130 маната (0,05 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2935,5791 маната, что на 0,8 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 8 июня 2873,2465 15 июня - 9 июня 2885,886 16 июня 2934,7015 10 июня 2918,0245 17 июня 2935,339 11 июня 2940,0820 18 июня 2936,0615 12 июня 2937,8040 19 июня 2936,2145 Средняя стоимость за неделю 2911,0086 Средняя стоимость за неделю 2935,5791

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,1240 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 29,5871 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 8 июня 29,9641 15 июня - 9 июня 29,8742 16 июня 29,4738 10 июня 30,0897 17 июня 29,5395 11 июня 30,3595 18 июня 29,7373 12 июня 29,8291 19 июня 29,5978 Средняя стоимость за неделю 30,0233 Средняя стоимость за неделю 29,5871

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 18,6915 маната (1,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1391,5690 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 8 июня 1410,371 15 июня - 9 июня 1418,7775 16 июня 1400,052 10 июня 1424,3705 17 июня 1394,357 11 июня 1409,8525 18 июня 1390,5065 12 июня 1,395,7595 19 июня 1381,3605 Средняя стоимость за неделю 1411,8262 Средняя стоимость за неделю 1391,5690

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 75,6500 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3291,3700 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 8 июня 3334,6945 15 июня - 9 июня 3430,7615 16 июня 3331,371 10 июня 3327,3760 17 июня 3270,205 11 июня 3293,3420 18 июня 3308,183 12 июня 3301,6210 19 июня 3255,721 Средняя стоимость за неделю 3337,5590 Средняя стоимость за неделю 3291,3700

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva