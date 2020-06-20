Бесконтактные транзакции Mastercard в Азербайджане выросли на 30%
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Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры