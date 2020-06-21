Raiffeisen Bank International работает над финансовым законодательством Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Raiffeisen Bank International (RBI) устанавливает связи с Национальным депозитарным центром Азербайджана (НДЦ), что позволит иностранным инвесторам получить доступ к рынку ценных бумаг Азербайджана, сообщили Trend в RBI.

В Банке рассказали, что RBI и НДЦ, а также Центробанк Азербайджана уже работают совместно над совершенствованием законодательства и внедрением лучших мировых практик на азербайджанском рынке ценных бумаг.

"В целом, наша цель состоит в том, чтобы и дальше помогать развивающимся рынкам в регионе СНГ расти быстро и устойчиво. Безусловно, мы рассчитываем на дальнейшее повышение как качества, так и количества предоставляемых услуг нашим азербайджанским партнерам", - сказали в Банке.

Помимо предоставления традиционных и передовых финансовых решений RBI планирует еще больше укрепить двусторонние отношения, увеличив количество встреч с клиентами посредством ежегодных визитов в Баку.

Лично встречаясь с представителями азербайджанских банков, RBI рассчитывает на дальнейшее расширение двустороннего обмена опытом в будущем.

"Мы также приглашаем наших ценных деловых партнеров в Вену в январе каждого года во время их визита на ежегодную конференцию Euromoney, если конечно же, ситуация с коронавирусом это позволит", - сказали в RBI.

Организация отмечает, что регуляторные меры в банковском секторе в Азербайджане нуждаются в дальнейшем совершенствовании для того, чтобы соответствовать мировому уровню.

"Реализация международных требований с учетом местной специфики осложняет эту задачу для правительства Азербайджана и Центробанка, поэтому правила должны быть разработаны таким образом, чтобы участники рынка могли чувствовать себя в безопасности и в то же время комфортно пользоваться разнообразным набором финансовых продуктов и услуг как на местном, так и на глобальном уровнях", - подытожили в Банке.

Отметим, что RBI является вторым по величине банком Австрии.

Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки 13 стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество поставщиков других финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в отдельных азиатских и западноевропейских странах.

RBI активно работает на рынке Азербайджана через дочернюю компанию "Райффайзенбанк Москва" (РБРУ).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili