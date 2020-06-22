Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9043 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют 22.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9043 -0,0022 0,0463 -0,0159 1 российский рубль 0,0244 0 0,0006 -0,0026 1 турецкая лира 0,2483 0,0004 -0,0019 -0,0464 1 австралийский доллар 1,1679 0,0021 0,0558 -0,0101 1 аргентинский песо 0,0244 0 -0,0006 -0,0148 1 белорусский рубль 0,7158 0,0018 0,0036 -0,1147 1 бразильский реал 0,32 0,0039 0,0138 -0,1227 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0981 0,0007 0,0019 -0,0204 100 южнокорейских вон 0,1402 0 0,0029 -0,0062 1 чешская крона 0,0714 0 0,003 -0,0036 100 чилийских песо 0,2084 0,0001 -0,0033 -0,0403 1 китайский юань 0,2402 0,0003 0,0015 -0,0075 1 датская крона 0,2554 -0,0003 0,0063 -0,0018 1 грузинский лари 0,5595 0,0015 0,0268 -0,0554 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0,0001 0,0015 1 индийская рупия 0,0223 0 -0,0001 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1061 -0,007 0,03 -0,0532 100 индонезийских рупий 0,012 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1802 -0,0003 0,004 -0,0005 1 швейцарский франк 1,7878 -0,0006 0,0377 0,0571 1 израильский шекель 0,4926 -0,0005 0,0101 0,0192 1 канадский доллар 1,2512 0,0013 0,0373 -0,0386 1 кувейтский динар 5,5231 0,0002 0,0188 -0,0759 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0226 0 0 -0,001 100 ливанских фунтов 0,1122 0,0003 0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,3979 0,0003 0,0081 -0,0116 1 мексиканский песо 0,0754 0,0006 0,0015 -0,0141 1 молдавская лея 0,0985 0,0001 0,0024 0,0051 1 египетский фунт 0,1051 0 -0,0022 0,0032 1 норвежская крона 0,1769 -0,0016 0,0075 -0,0219 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,4267 -0,0016 0,0153 -0,0248 1 сингапурский доллар 1,2182 -0,0016 0,0219 -0,0353 1 саудовский риал 0,4531 0 0,0005 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3403 -0,0025 0,0183 -0,0185 1 тайваньский доллар 0,0575 0 0,0008 0,0026 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0636 0 -0,0002 -0,001 100 японских иен 1,5899 -0,001 0,0075 0,0025 1 новозеландский доллар 1,0935 0,0019 0,056 -0,0276

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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