Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9043 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют
|
22.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9043
|
-0,0022
|
0,0463
|
-0,0159
|
1 российский рубль
|
0,0244
|
0
|
0,0006
|
-0,0026
|
1 турецкая лира
|
0,2483
|
0,0004
|
-0,0019
|
-0,0464
|
1 австралийский доллар
|
1,1679
|
0,0021
|
0,0558
|
-0,0101
|
1 аргентинский песо
|
0,0244
|
0
|
-0,0006
|
-0,0148
|
1 белорусский рубль
|
0,7158
|
0,0018
|
0,0036
|
-0,1147
|
1 бразильский реал
|
0,32
|
0,0039
|
0,0138
|
-0,1227
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0981
|
0,0007
|
0,0019
|
-0,0204
|
100 южнокорейских вон
|
0,1402
|
0
|
0,0029
|
-0,0062
|
1 чешская крона
|
0,0714
|
0
|
0,003
|
-0,0036
|
100 чилийских песо
|
0,2084
|
0,0001
|
-0,0033
|
-0,0403
|
1 китайский юань
|
0,2402
|
0,0003
|
0,0015
|
-0,0075
|
1 датская крона
|
0,2554
|
-0,0003
|
0,0063
|
-0,0018
|
1 грузинский лари
|
0,5595
|
0,0015
|
0,0268
|
-0,0554
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
0,0015
|
1 индийская рупия
|
0,0223
|
0
|
-0,0001
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1061
|
-0,007
|
0,03
|
-0,0532
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1802
|
-0,0003
|
0,004
|
-0,0005
|
1 швейцарский франк
|
1,7878
|
-0,0006
|
0,0377
|
0,0571
|
1 израильский шекель
|
0,4926
|
-0,0005
|
0,0101
|
0,0192
|
1 канадский доллар
|
1,2512
|
0,0013
|
0,0373
|
-0,0386
|
1 кувейтский динар
|
5,5231
|
0,0002
|
0,0188
|
-0,0759
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0226
|
0
|
0
|
-0,001
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,0003
|
0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3979
|
0,0003
|
0,0081
|
-0,0116
|
1 мексиканский песо
|
0,0754
|
0,0006
|
0,0015
|
-0,0141
|
1 молдавская лея
|
0,0985
|
0,0001
|
0,0024
|
0,0051
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
0
|
-0,0022
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1769
|
-0,0016
|
0,0075
|
-0,0219
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,4267
|
-0,0016
|
0,0153
|
-0,0248
|
1 сингапурский доллар
|
1,2182
|
-0,0016
|
0,0219
|
-0,0353
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0
|
0,0005
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3403
|
-0,0025
|
0,0183
|
-0,0185
|
1 тайваньский доллар
|
0,0575
|
0
|
0,0008
|
0,0026
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0636
|
0
|
-0,0002
|
-0,001
|
100 японских иен
|
1,5899
|
-0,001
|
0,0075
|
0,0025
|
1 новозеландский доллар
|
1,0935
|
0,0019
|
0,056
|
-0,0276
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili