Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

Финансы 22 июня 2020 10:02 (UTC+04:00)
Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9043 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

22.06.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9043

-0,0022

0,0463

-0,0159

1 российский рубль

0,0244

0

0,0006

-0,0026

1 турецкая лира

0,2483

0,0004

-0,0019

-0,0464

1 австралийский доллар

1,1679

0,0021

0,0558

-0,0101

1 аргентинский песо

0,0244

0

-0,0006

-0,0148

1 белорусский рубль

0,7158

0,0018

0,0036

-0,1147

1 бразильский реал

0,32

0,0039

0,0138

-0,1227

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0981

0,0007

0,0019

-0,0204

100 южнокорейских вон

0,1402

0

0,0029

-0,0062

1 чешская крона

0,0714

0

0,003

-0,0036

100 чилийских песо

0,2084

0,0001

-0,0033

-0,0403

1 китайский юань

0,2402

0,0003

0,0015

-0,0075

1 датская крона

0,2554

-0,0003

0,0063

-0,0018

1 грузинский лари

0,5595

0,0015

0,0268

-0,0554

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0,0001

0,0015

1 индийская рупия

0,0223

0

-0,0001

-0,0021

1 британский фунт стерлингов

2,1061

-0,007

0,03

-0,0532

100 индонезийских рупий

0,012

0

0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1802

-0,0003

0,004

-0,0005

1 швейцарский франк

1,7878

-0,0006

0,0377

0,0571

1 израильский шекель

0,4926

-0,0005

0,0101

0,0192

1 канадский доллар

1,2512

0,0013

0,0373

-0,0386

1 кувейтский динар

5,5231

0,0002

0,0188

-0,0759

1 казахский тенге

0,0042

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,0226

0

0

-0,001

100 ливанских фунтов

0,1122

0,0003

0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,3979

0,0003

0,0081

-0,0116

1 мексиканский песо

0,0754

0,0006

0,0015

-0,0141

1 молдавская лея

0,0985

0,0001

0,0024

0,0051

1 египетский фунт

0,1051

0

-0,0022

0,0032

1 норвежская крона

0,1769

-0,0016

0,0075

-0,0219

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0001

-0,0032

1 польский злотый

0,4267

-0,0016

0,0153

-0,0248

1 сингапурский доллар

1,2182

-0,0016

0,0219

-0,0353

1 саудовский риал

0,4531

0

0,0005

-0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3403

-0,0025

0,0183

-0,0185

1 тайваньский доллар

0,0575

0

0,0008

0,0026

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0007

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0636

0

-0,0002

-0,001

100 японских иен

1,5899

-0,001

0,0075

0,0025

1 новозеландский доллар

1,0935

0,0019

0,056

-0,0276

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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