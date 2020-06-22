Предложение банков втрое превысило спрос Центробанка Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос в 3,7 раза, достигнув 374,1 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,51 процента.

Срок размещения средств – 14 дней.

Срок оплаты: 6 июля 2020 года.

К проведению депозитных аукционов ЦБА приступил с середины июня 2016 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)