Предложение банков втрое превысило спрос Центробанка Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.
Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос в 3,7 раза, достигнув 374,1 миллиона манатов.
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,51 процента.
Срок размещения средств – 14 дней.
Срок оплаты: 6 июля 2020 года.
К проведению депозитных аукционов ЦБА приступил с середины июня 2016 года.
(Автор: Эльдар Джанашвили)
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