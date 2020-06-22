Ассоциация банков Азербайджана обратилась к гражданам

БАКУ /Trend/ - В настоящее время банки не применяют каких-либо новых правил касательно осуществления обменных операций по иностранной валюте, и в связи с этим какого-либо документа от Центрального банка по определению новых процедур не получено, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

В АБА отметили, что несмотря на то, что банки, на фоне соответствующих карантинных ограничений в стране, продолжали, с соблюдением рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине, бесперебойно обслуживать граждан, в некоторых печатных органах и социальных сетях прошла информация и обсуждения о применении банками новых ограничений по осуществлению валютных операций в рамках новых требований Центрального банка Азербайджана

В Ассоциации отметили, что в настоящее время в соответствии с мерами, осуществляемыми по борьбе с теневой экономикой, обеспечению прозрачности, банки в полном объеме обеспечивают осуществление функций, возложенных на них действующим законодательством.

«Наши граждане, следуя требованиям карантинного режима, установленным Оперативным штабом при Кабмине, могут в любом банке осуществлять в рамках действующего законодательства операции по обмену валюты в полном объеме, без каких-либо дополнительных ограничений и препятствий», - сказали в АБА.

(Автор: Эльдар Джанашвили)