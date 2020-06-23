Евро дорожает к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9146 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 23.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9146 0,0103 0,0566 -0,0056 1 российский рубль 0,0246 0,0002 0,0008 -0,0024 1 турецкая лира 0,2482 -0,0001 -0,0020 -0,0465 1 австралийский доллар 1,1746 0,0067 0,0625 -0,0034 1 аргентинский песо 0,0243 -0,0001 -0,0007 -0,0149 1 белорусский рубль 0,716 0,0002 0,0038 -0,1145 1 бразильский реал 0,3234 0,0034 0,0172 -0,1193 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,098 -0,0001 0,0018 -0,0205 100 южнокорейских вон 0,1404 0,0002 0,0031 -0,0060 1 чешская крона 0,0718 0,0004 0,0034 -0,0032 100 чилийских песо 0,2082 -0,0002 -0,0035 -0,0405 1 китайский юань 0,2402 0 0,0015 -0,0075 1 датская крона 0,2568 0,0014 0,0077 -0,0004 1 грузинский лари 0,5569 -0,0026 0,0242 -0,0580 1 гонконгский доллар 0,2194 0,0001 0,0002 0,0016 1 индийская рупия 0,0224 0,0001 0 -0,0020 1 британский фунт стерлингов 2,1195 0,0134 0,0434 -0,0398 100 индонезийских рупий 0,012 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1815 0,0013 0,0053 0,0008 1 швейцарский франк 1,7941 0,0063 0,0440 0,0634 1 израильский шекель 0,4946 0,0020 0,0121 0,0212 1 канадский доллар 1,2551 0,0039 0,0412 -0,0347 1 кувейтский динар 5,5213 -0,0018 0,0170 -0,0777 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0226 0 0 -0,0010 100 ливанских фунтов 0,113 0,0008 0,0010 0,0007 1 малайзийский ринггит 0,3973 -0,0006 0,0075 -0,0122 1 мексиканский песо 0,0756 0,0002 0,0017 -0,0139 1 молдавская лея 0,0982 -0,0003 0,0021 0,0048 1 египетский фунт 0,1051 0 -0,0022 0,0032 1 норвежская крона 0,177 0,0001 0,0076 -0,0218 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,431 0,0043 0,0196 -0,0205 1 сингапурский доллар 1,2192 0,0010 0,0229 -0,0343 1 саудовский риал 0,4531 0 0,0005 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3407 0,0004 0,0187 -0,0181 1 тайваньский доллар 0,0575 0 0,0008 0,0026 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0637 0,0001 -0,0001 -0,0009 100 японских иен 1,5867 -0,0032 0,0043 -0,0007 1 новозеландский доллар 1,0998 0,0063 0,0623 -0,0213

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili