Евро дорожает к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9146 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
23.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9146
|
0,0103
|
0,0566
|
-0,0056
|
1 российский рубль
|
0,0246
|
0,0002
|
0,0008
|
-0,0024
|
1 турецкая лира
|
0,2482
|
-0,0001
|
-0,0020
|
-0,0465
|
1 австралийский доллар
|
1,1746
|
0,0067
|
0,0625
|
-0,0034
|
1 аргентинский песо
|
0,0243
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0149
|
1 белорусский рубль
|
0,716
|
0,0002
|
0,0038
|
-0,1145
|
1 бразильский реал
|
0,3234
|
0,0034
|
0,0172
|
-0,1193
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,098
|
-0,0001
|
0,0018
|
-0,0205
|
100 южнокорейских вон
|
0,1404
|
0,0002
|
0,0031
|
-0,0060
|
1 чешская крона
|
0,0718
|
0,0004
|
0,0034
|
-0,0032
|
100 чилийских песо
|
0,2082
|
-0,0002
|
-0,0035
|
-0,0405
|
1 китайский юань
|
0,2402
|
0
|
0,0015
|
-0,0075
|
1 датская крона
|
0,2568
|
0,0014
|
0,0077
|
-0,0004
|
1 грузинский лари
|
0,5569
|
-0,0026
|
0,0242
|
-0,0580
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0016
|
1 индийская рупия
|
0,0224
|
0,0001
|
0
|
-0,0020
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1195
|
0,0134
|
0,0434
|
-0,0398
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1815
|
0,0013
|
0,0053
|
0,0008
|
1 швейцарский франк
|
1,7941
|
0,0063
|
0,0440
|
0,0634
|
1 израильский шекель
|
0,4946
|
0,0020
|
0,0121
|
0,0212
|
1 канадский доллар
|
1,2551
|
0,0039
|
0,0412
|
-0,0347
|
1 кувейтский динар
|
5,5213
|
-0,0018
|
0,0170
|
-0,0777
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0226
|
0
|
0
|
-0,0010
|
100 ливанских фунтов
|
0,113
|
0,0008
|
0,0010
|
0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3973
|
-0,0006
|
0,0075
|
-0,0122
|
1 мексиканский песо
|
0,0756
|
0,0002
|
0,0017
|
-0,0139
|
1 молдавская лея
|
0,0982
|
-0,0003
|
0,0021
|
0,0048
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
0
|
-0,0022
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,177
|
0,0001
|
0,0076
|
-0,0218
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,431
|
0,0043
|
0,0196
|
-0,0205
|
1 сингапурский доллар
|
1,2192
|
0,0010
|
0,0229
|
-0,0343
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0
|
0,0005
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3407
|
0,0004
|
0,0187
|
-0,0181
|
1 тайваньский доллар
|
0,0575
|
0
|
0,0008
|
0,0026
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0637
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5867
|
-0,0032
|
0,0043
|
-0,0007
|
1 новозеландский доллар
|
1,0998
|
0,0063
|
0,0623
|
-0,0213
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili