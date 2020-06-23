Евро дорожает к азербайджанскому манату

Финансы 23 июня 2020 09:46 (UTC+04:00)
Евро дорожает к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9146 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

23.06.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9146

0,0103

0,0566

-0,0056

1 российский рубль

0,0246

0,0002

0,0008

-0,0024

1 турецкая лира

0,2482

-0,0001

-0,0020

-0,0465

1 австралийский доллар

1,1746

0,0067

0,0625

-0,0034

1 аргентинский песо

0,0243

-0,0001

-0,0007

-0,0149

1 белорусский рубль

0,716

0,0002

0,0038

-0,1145

1 бразильский реал

0,3234

0,0034

0,0172

-0,1193

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,098

-0,0001

0,0018

-0,0205

100 южнокорейских вон

0,1404

0,0002

0,0031

-0,0060

1 чешская крона

0,0718

0,0004

0,0034

-0,0032

100 чилийских песо

0,2082

-0,0002

-0,0035

-0,0405

1 китайский юань

0,2402

0

0,0015

-0,0075

1 датская крона

0,2568

0,0014

0,0077

-0,0004

1 грузинский лари

0,5569

-0,0026

0,0242

-0,0580

1 гонконгский доллар

0,2194

0,0001

0,0002

0,0016

1 индийская рупия

0,0224

0,0001

0

-0,0020

1 британский фунт стерлингов

2,1195

0,0134

0,0434

-0,0398

100 индонезийских рупий

0,012

0

0,0004

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1815

0,0013

0,0053

0,0008

1 швейцарский франк

1,7941

0,0063

0,0440

0,0634

1 израильский шекель

0,4946

0,0020

0,0121

0,0212

1 канадский доллар

1,2551

0,0039

0,0412

-0,0347

1 кувейтский динар

5,5213

-0,0018

0,0170

-0,0777

1 казахский тенге

0,0042

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,0226

0

0

-0,0010

100 ливанских фунтов

0,113

0,0008

0,0010

0,0007

1 малайзийский ринггит

0,3973

-0,0006

0,0075

-0,0122

1 мексиканский песо

0,0756

0,0002

0,0017

-0,0139

1 молдавская лея

0,0982

-0,0003

0,0021

0,0048

1 египетский фунт

0,1051

0

-0,0022

0,0032

1 норвежская крона

0,177

0,0001

0,0076

-0,0218

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0001

-0,0032

1 польский злотый

0,431

0,0043

0,0196

-0,0205

1 сингапурский доллар

1,2192

0,0010

0,0229

-0,0343

1 саудовский риал

0,4531

0

0,0005

-0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3407

0,0004

0,0187

-0,0181

1 тайваньский доллар

0,0575

0

0,0008

0,0026

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0007

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0637

0,0001

-0,0001

-0,0009

100 японских иен

1,5867

-0,0032

0,0043

-0,0007

1 новозеландский доллар

1,0998

0,0063

0,0623

-0,0213

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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