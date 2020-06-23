Реальный эффективный курс маната достиг максимальной отметки за пять лет

Финансы 23 июня 2020 11:17 (UTC+04:00)
Реальный эффективный курс маната достиг максимальной отметки за пять лет

БАКУ/Trend/ - Несмотря на условия пандемии COVID-19 реальный эффективный курс маната достиг самого высокого уровня за последние пять лет и продолжает расти.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в среду Trend.

По его словам, экономика Азербайджана во второй раз за последние пять лет меняет баланс под влиянием внешних шоков, которые положительно и отрицательно влияют на реальный эффективный курс маната.

Он отметил, что реальный эффективный курс имеет прямую пропорциональную связь с учетной ставкой Центрального банка, который на прошлой неделе снизил ее с 7,25 до 7 процентов с учетом снижения инфляции и инфляционных ожиданий и продолжения стабильности на валютном рынке, частичного улучшения международной конъюнктуры, а также повышения инвестиционной активности.

Также начало реализации антикризисных мер стоимостью 3,5 миллиарда манатов заложило основу для расширения денежной базы в мае на 8,5 процента. На основе этого можно прогнозировать, что в соответствии с требованиями фискальной политики в ближайшие месяцы денежная база вырастет до апрельского минимума. При этом снижение учетной ставки и расширение денежной базы оказывают снижающее влияние на реальный эффективный курс маната.

Исполнительный директор Центра считает, что реальный эффективный курс маната зависит от производительности в национальной экономике, исходя из того, что в настоящее время под влиянием роста населения и пандемии снижение ВВП также снижает производительность. За первые пять месяцев этого года ВВП на душу населения сократился на 2,5 процента.

"По расчетам Международного валютного фонда, рост относительной производительности на один процент повышает реальный курс национальной валюты на 0,2 процента. Снижение производительности в Азербайджане в этом смысле могло бы оказать удешевляющее влияние на реальный эффективный курс, однако меньшее падение производительности по сравнению со странами – основными торговыми партнерами нейтрализует этот эффект», - сказал Гасымлы.

В настоящее время инфляция в 2,9 процента также не позволяет значительно нарушить паритет покупательной способности. При этом, учитывая стабильность маната перед долларом США, в отличие от дешевеющих валют других стран-партнеров, причины повышения реального эффективного курса маната уточняются. Повышение производительности экономики в целом является основной целью не только для стабильности маната, но и устойчивого экономического роста", - отметил Гасымлы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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