ЦАЭРКА: Азербайджанский манат играет роль амортизатора в воздействии внешних шоков

БАКУ/Trend/ - Экспортные цены в Азербайджане в этом году намного ниже импортных цен, однако курс маната играет роль амортизатора в воздействии внешних шоков.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в настоящее время правительство и Центральный банк смягчают влияние глобального удара на местных потребителей посредством политики обменного курса.

«В странах, где применяется полностью плавающая курсовая политика, вместе с ухудшением условий внешней торговли немедленно снижается внутренний спрос и соответственно импорт. Однако в таких странах, как Азербайджан, где действует регулируемый обменный режим, снижение внутреннего спроса и импорта, пусть и не так масштабно, но также происходит в соответствии со степенью ухудшения условий внешней торговли, что называется эффектом затрат», - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что за первые четыре месяца этого года из-за ухудшения условий внешней торговли импорт в Азербайджан сократился на 40,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ухудшение условий внешней торговли может также создать ”эффект смещения расходов".

Исполнительный директор ЦАЭРКА считает, что при ухудшении условий внешней торговли можно направить инвестиции именно на производство отечественной продукции, сместив спрос потребителей на местную продукцию, и таким образом направить ресурсы в местный коммерческий сектор.

«Например, в период пандемии предпринимаются шаги для развития медицинской промышленности в Азербайджане. Для этого, похоже, подходит и реальное эффективное смягчение курса», – сказал он.

Гасымлы также отметил, что рост удельного веса кредитов для частного сектора в ВВП также увеличивает реальный эффективный курс национальной валюты, а реализация заявок на реструктуризацию кредитов в условиях пандемии в Азербайджане, субсидирование процентов и расширение гарантийной поддержки способствуют росту кредитного портфеля.

«Кредитование в Азербайджане составляет всего 20 процентов ВВП и имеет большой потенциал для достижения среднего мирового показателя в 130 процентов. Расчеты по всему миру показывают, что увеличение доли частного кредитного портфеля в ВВП на 10 процентов повышает реальный эффективный курс национальной валюты на 1,3 процента», - сказал эксперт.

Тем не менее, подытожил он, несмотря на то, что рост реального эффективного курса маната негативно влияет на конкурентоспособность экономики, на покупательную способность населения он влияет положительно, и в данном случае выбор осуществляется в интересах гражданина Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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