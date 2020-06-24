Курс валют основных стран-партнеров Азербайджана растет

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9234 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 24.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9234 0,0088 0,0654 -0,0104 1 российский рубль 0,0247 0,0001 0,0009 -0,0022 1 турецкая лира 0,2484 0,0002 -0,0018 -0,0461 1 австралийский доллар 1,1801 0,0055 0,0680 -0,0023 1 аргентинский песо 0,0243 0 -0,0007 -0,0154 1 белорусский рубль 0,7179 0,0019 0,0057 -0,1139 1 бразильский реал 0,3298 0,0064 0,0236 -0,1150 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0988 0,0008 0,0026 -0,0200 100 южнокорейских вон 0,1416 0,0012 0,0043 -0,0053 1 чешская крона 0,0723 0,0005 0,0039 -0,0032 100 чилийских песо 0,2077 -0,0005 -0,0040 -0,0408 1 китайский юань 0,2405 0,0003 0,0018 -0,0068 1 датская крона 0,2581 0,0013 0,0090 -0,0009 1 грузинский лари 0,5564 -0,0005 0,0237 -0,0563 1 гонконгский доллар 0,2194 0 0,0002 0,0018 1 индийская рупия 0,0225 0,0001 0,0001 -0,0019 1 британский фунт стерлингов 2,1273 0,0078 0,0512 -0,0403 100 индонезийских рупий 0,012 0 0,0004 0 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1834 0,0019 0,0072 0,0015 1 швейцарский франк 1,8002 0,0061 0,0501 0,0608 1 израильский шекель 0,4968 0,0022 0,0143 0,0262 1 канадский доллар 1,2544 -0,0007 0,0405 -0,0342 1 кувейтский динар 5,5276 0,0063 0,0233 -0,0736 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0227 0,0001 0,0001 -0,0009 100 ливанских фунтов 0,1127 -0,0003 0,0007 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,3978 0,0005 0,0080 -0,0123 1 мексиканский песо 0,0761 0,0005 0,0022 -0,0129 1 молдавская лея 0,098 -0,0002 0,0019 0,0047 1 египетский фунт 0,1051 0 -0,0022 0,0032 1 норвежская крона 0,179 0,0020 0,0096 -0,0213 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,4327 0,0017 0,0213 -0,0219 1 сингапурский доллар 1,2249 0,0057 0,0286 -0,0304 1 саудовский риал 0,4531 0 0,0005 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3438 0,0031 0,0218 -0,0146 1 тайваньский доллар 0,0576 0,0001 0,0009 0,0028 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0641 0,0004 0,0003 -0,0010 100 японских иен 1,5951 0,0084 0,0127 0,0126 1 новозеландский доллар 1,0987 -0,0011 0,0612 -0,0234

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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