Курс валют основных стран-партнеров Азербайджана растет
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9234 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
24.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9234
|
0,0088
|
0,0654
|
-0,0104
|
1 российский рубль
|
0,0247
|
0,0001
|
0,0009
|
-0,0022
|
1 турецкая лира
|
0,2484
|
0,0002
|
-0,0018
|
-0,0461
|
1 австралийский доллар
|
1,1801
|
0,0055
|
0,0680
|
-0,0023
|
1 аргентинский песо
|
0,0243
|
0
|
-0,0007
|
-0,0154
|
1 белорусский рубль
|
0,7179
|
0,0019
|
0,0057
|
-0,1139
|
1 бразильский реал
|
0,3298
|
0,0064
|
0,0236
|
-0,1150
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0988
|
0,0008
|
0,0026
|
-0,0200
|
100 южнокорейских вон
|
0,1416
|
0,0012
|
0,0043
|
-0,0053
|
1 чешская крона
|
0,0723
|
0,0005
|
0,0039
|
-0,0032
|
100 чилийских песо
|
0,2077
|
-0,0005
|
-0,0040
|
-0,0408
|
1 китайский юань
|
0,2405
|
0,0003
|
0,0018
|
-0,0068
|
1 датская крона
|
0,2581
|
0,0013
|
0,0090
|
-0,0009
|
1 грузинский лари
|
0,5564
|
-0,0005
|
0,0237
|
-0,0563
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0
|
0,0002
|
0,0018
|
1 индийская рупия
|
0,0225
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0019
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1273
|
0,0078
|
0,0512
|
-0,0403
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0
|
0,0004
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1834
|
0,0019
|
0,0072
|
0,0015
|
1 швейцарский франк
|
1,8002
|
0,0061
|
0,0501
|
0,0608
|
1 израильский шекель
|
0,4968
|
0,0022
|
0,0143
|
0,0262
|
1 канадский доллар
|
1,2544
|
-0,0007
|
0,0405
|
-0,0342
|
1 кувейтский динар
|
5,5276
|
0,0063
|
0,0233
|
-0,0736
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0227
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0009
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
-0,0003
|
0,0007
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3978
|
0,0005
|
0,0080
|
-0,0123
|
1 мексиканский песо
|
0,0761
|
0,0005
|
0,0022
|
-0,0129
|
1 молдавская лея
|
0,098
|
-0,0002
|
0,0019
|
0,0047
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
0
|
-0,0022
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,179
|
0,0020
|
0,0096
|
-0,0213
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,4327
|
0,0017
|
0,0213
|
-0,0219
|
1 сингапурский доллар
|
1,2249
|
0,0057
|
0,0286
|
-0,0304
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0
|
0,0005
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3438
|
0,0031
|
0,0218
|
-0,0146
|
1 тайваньский доллар
|
0,0576
|
0,0001
|
0,0009
|
0,0028
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0641
|
0,0004
|
0,0003
|
-0,0010
|
100 японских иен
|
1,5951
|
0,0084
|
0,0127
|
0,0126
|
1 новозеландский доллар
|
1,0987
|
-0,0011
|
0,0612
|
-0,0234
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili