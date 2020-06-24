Курс валют основных стран-партнеров Азербайджана растет

Финансы 24 июня 2020 09:36 (UTC+04:00)
Курс валют основных стран-партнеров Азербайджана растет

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9234 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют

24.06.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9234

0,0088

0,0654

-0,0104

1 российский рубль

0,0247

0,0001

0,0009

-0,0022

1 турецкая лира

0,2484

0,0002

-0,0018

-0,0461

1 австралийский доллар

1,1801

0,0055

0,0680

-0,0023

1 аргентинский песо

0,0243

0

-0,0007

-0,0154

1 белорусский рубль

0,7179

0,0019

0,0057

-0,1139

1 бразильский реал

0,3298

0,0064

0,0236

-0,1150

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0988

0,0008

0,0026

-0,0200

100 южнокорейских вон

0,1416

0,0012

0,0043

-0,0053

1 чешская крона

0,0723

0,0005

0,0039

-0,0032

100 чилийских песо

0,2077

-0,0005

-0,0040

-0,0408

1 китайский юань

0,2405

0,0003

0,0018

-0,0068

1 датская крона

0,2581

0,0013

0,0090

-0,0009

1 грузинский лари

0,5564

-0,0005

0,0237

-0,0563

1 гонконгский доллар

0,2194

0

0,0002

0,0018

1 индийская рупия

0,0225

0,0001

0,0001

-0,0019

1 британский фунт стерлингов

2,1273

0,0078

0,0512

-0,0403

100 индонезийских рупий

0,012

0

0,0004

0

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1834

0,0019

0,0072

0,0015

1 швейцарский франк

1,8002

0,0061

0,0501

0,0608

1 израильский шекель

0,4968

0,0022

0,0143

0,0262

1 канадский доллар

1,2544

-0,0007

0,0405

-0,0342

1 кувейтский динар

5,5276

0,0063

0,0233

-0,0736

1 казахский тенге

0,0042

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,0227

0,0001

0,0001

-0,0009

100 ливанских фунтов

0,1127

-0,0003

0,0007

-0,0005

1 малайзийский ринггит

0,3978

0,0005

0,0080

-0,0123

1 мексиканский песо

0,0761

0,0005

0,0022

-0,0129

1 молдавская лея

0,098

-0,0002

0,0019

0,0047

1 египетский фунт

0,1051

0

-0,0022

0,0032

1 норвежская крона

0,179

0,0020

0,0096

-0,0213

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0001

-0,0032

1 польский злотый

0,4327

0,0017

0,0213

-0,0219

1 сингапурский доллар

1,2249

0,0057

0,0286

-0,0304

1 саудовский риал

0,4531

0

0,0005

-0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3438

0,0031

0,0218

-0,0146

1 тайваньский доллар

0,0576

0,0001

0,0009

0,0028

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0007

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0641

0,0004

0,0003

-0,0010

100 японских иен

1,5951

0,0084

0,0127

0,0126

1 новозеландский доллар

1,0987

-0,0011

0,0612

-0,0234

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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