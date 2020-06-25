Манат дорожает по отношению к валютам основных торговых партнеров
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9125 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
25.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9125
|
-0,0109
|
0,0545
|
-0,0271
|
1 российский рубль
|
0,0244
|
-0,0003
|
0,0006
|
-0,0028
|
1 турецкая лира
|
0,248
|
-0,0004
|
-0,0022
|
-0,0453
|
1 австралийский доллар
|
1,1671
|
-0,0130
|
0,0550
|
-0,0164
|
1 аргентинский песо
|
0,0243
|
0
|
-0,0007
|
-0,0158
|
1 белорусский рубль
|
0,7165
|
-0,0014
|
0,0043
|
-0,1189
|
1 бразильский реал
|
0,318
|
-0,0118
|
0,0118
|
-0,1264
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0975
|
-0,0013
|
0,0013
|
-0,0209
|
100 южнокорейских вон
|
0,1409
|
-0,0007
|
0,0036
|
-0,0064
|
1 чешская крона
|
0,0715
|
-0,0008
|
0,0031
|
-0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2075
|
-0,0002
|
-0,0042
|
-0,0422
|
1 китайский юань
|
0,2402
|
-0,0003
|
0,0015
|
-0,0069
|
1 датская крона
|
0,2566
|
-0,0015
|
0,0075
|
-0,0032
|
1 грузинский лари
|
0,5563
|
-0,0001
|
0,0236
|
-0,0498
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0015
|
1 индийская рупия
|
0,0224
|
-0,0001
|
0
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1107
|
-0,0166
|
0,0346
|
-0,0569
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1813
|
-0,0021
|
0,0051
|
-0,0019
|
1 швейцарский франк
|
1,7917
|
-0,0085
|
0,0416
|
0,0387
|
1 израильский шекель
|
0,4933
|
-0,0035
|
0,0108
|
0,0209
|
1 канадский доллар
|
1,2461
|
-0,0083
|
0,0322
|
-0,0432
|
1 кувейтский динар
|
5,5242
|
-0,0034
|
0,0199
|
-0,0816
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0226
|
-0,0001
|
0
|
-0,0010
|
100 ливанских фунтов
|
0,1118
|
-0,0009
|
-0,0002
|
-0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3972
|
-0,0006
|
0,0074
|
-0,0130
|
1 мексиканский песо
|
0,0744
|
-0,0017
|
0,0005
|
-0,0141
|
1 молдавская лея
|
0,0983
|
0,0003
|
0,0022
|
0,0046
|
1 египетский фунт
|
0,1052
|
0,0001
|
-0,0021
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1753
|
-0,0037
|
0,0059
|
-0,0250
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,4289
|
-0,0038
|
0,0175
|
-0,0272
|
1 сингапурский доллар
|
1,221
|
-0,0039
|
0,0247
|
-0,0360
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0
|
0,0005
|
-0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3452
|
0,0014
|
0,0232
|
-0,0202
|
1 тайваньский доллар
|
0,0576
|
0
|
0,0009
|
0,0028
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0638
|
-0,0003
|
0
|
-0,0011
|
100 японских иен
|
1,5866
|
-0,0085
|
0,0042
|
-0,0048
|
1 новозеландский доллар
|
1,0911
|
-0,0076
|
0,0536
|
-0,0393
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili