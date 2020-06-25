Манат дорожает по отношению к валютам основных торговых партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9125 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 25.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9125 -0,0109 0,0545 -0,0271 1 российский рубль 0,0244 -0,0003 0,0006 -0,0028 1 турецкая лира 0,248 -0,0004 -0,0022 -0,0453 1 австралийский доллар 1,1671 -0,0130 0,0550 -0,0164 1 аргентинский песо 0,0243 0 -0,0007 -0,0158 1 белорусский рубль 0,7165 -0,0014 0,0043 -0,1189 1 бразильский реал 0,318 -0,0118 0,0118 -0,1264 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0975 -0,0013 0,0013 -0,0209 100 южнокорейских вон 0,1409 -0,0007 0,0036 -0,0064 1 чешская крона 0,0715 -0,0008 0,0031 -0,0044 100 чилийских песо 0,2075 -0,0002 -0,0042 -0,0422 1 китайский юань 0,2402 -0,0003 0,0015 -0,0069 1 датская крона 0,2566 -0,0015 0,0075 -0,0032 1 грузинский лари 0,5563 -0,0001 0,0236 -0,0498 1 гонконгский доллар 0,2193 -0,0001 0,0001 0,0015 1 индийская рупия 0,0224 -0,0001 0 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1107 -0,0166 0,0346 -0,0569 100 индонезийских рупий 0,012 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1813 -0,0021 0,0051 -0,0019 1 швейцарский франк 1,7917 -0,0085 0,0416 0,0387 1 израильский шекель 0,4933 -0,0035 0,0108 0,0209 1 канадский доллар 1,2461 -0,0083 0,0322 -0,0432 1 кувейтский динар 5,5242 -0,0034 0,0199 -0,0816 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0226 -0,0001 0 -0,0010 100 ливанских фунтов 0,1118 -0,0009 -0,0002 -0,0007 1 малайзийский ринггит 0,3972 -0,0006 0,0074 -0,0130 1 мексиканский песо 0,0744 -0,0017 0,0005 -0,0141 1 молдавская лея 0,0983 0,0003 0,0022 0,0046 1 египетский фунт 0,1052 0,0001 -0,0021 0,0034 1 норвежская крона 0,1753 -0,0037 0,0059 -0,0250 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,4289 -0,0038 0,0175 -0,0272 1 сингапурский доллар 1,221 -0,0039 0,0247 -0,0360 1 саудовский риал 0,4531 0 0,0005 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3452 0,0014 0,0232 -0,0202 1 тайваньский доллар 0,0576 0 0,0009 0,0028 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0638 -0,0003 0 -0,0011 100 японских иен 1,5866 -0,0085 0,0042 -0,0048 1 новозеландский доллар 1,0911 -0,0076 0,0536 -0,0393

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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