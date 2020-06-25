В Азербайджане за финподдержкой обратились свыше 145 тыс. налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 23 июня за господдержкой с целью выдачи определенной части заработной платы наемных работников обратились 28 709 налогоплательщиков, для получения финансовой поддержки бизнеса - 117 031 частных (микро) предпринимателей, в целом же – 145 740 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

Обращения поступили в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, проводимых в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров с целью исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Было отмечено, что обращения, поступившие от 24 492 предпринимателей по выдаче части заработной платы 210 152 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на их банковские счета. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодня обращениям составляет 96,28 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на втором этапе, составляет 48,14 миллиона манатов. На 23 июня Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 92 54 миллиона манатов 24 017 налогоплательщикам по зарплатам 205 137 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили 117 031 обращение, 109 283 из которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 62,91 миллиона манатов. На 23 июня Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 62,68 миллиона манатов 105 052 частным (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах обращений в рамках программы финансовой поддержки и переводе средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в "электронные кабинеты" налогоплательщиков (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS-сообщений. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться по телефону "195” в Государственную налоговую службу и местные налоговые органы, в которых они состоят на учете.

Отметим, что по нижеследующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них, и другой полезной информацией:

Министерство экономики: https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при минэкономики: https://bit.ly/34CBkEw.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva