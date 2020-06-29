ЧБТР рассматривает возможность выпуска второго транша манатных облигаций

Финансы 29 июня 2020 23:05 (UTC+04:00)
ЧБТР рассматривает возможность выпуска второго транша манатных облигаций
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