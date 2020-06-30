Минэкономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, эта платформа называется "Электронной кредитной платформой", посредством которой предприниматели получат возможность обратиться в два банка для получения льготного кредита для лиц, пострадавших от пандемии, а предприниматели могут взять кредит на сумму до трех миллионов манатов. По кредиту установлен двенадцатимесячный льготный период.

Министр отметил, что с созданием платформы возможности предпринимателей для обращения еще больше упростятся.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)