Микаил Джаббаров: Вопрос об амнистии имущества и капитала обсуждается на уровне рабочей группы
БАКУ /Trend/ - Вопрос об амнистии имущества и капитала обсуждается на уровне рабочей группы.
Об этом, как сообщает во вторник Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.
По его словам, к данному вопросу проявляют интерес предприниматели, и в настоящее время в связи с этим изучается международный опыт.
"Общественность будет проинформирована о результатах данного процесса", - сказал министр.
(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)
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