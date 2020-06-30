Микаил Джаббаров: Вопрос об амнистии имущества и капитала обсуждается на уровне рабочей группы

БАКУ /Trend/ - Вопрос об амнистии имущества и капитала обсуждается на уровне рабочей группы.

Об этом, как сообщает во вторник Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, к данному вопросу проявляют интерес предприниматели, и в настоящее время в связи с этим изучается международный опыт.

"Общественность будет проинформирована о результатах данного процесса", - сказал министр.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)