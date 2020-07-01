Расширены льготы по кредитам для предпринимателей ряда сфер в агросекторе Азербайджана

Финансы 1 июля 2020 14:31 (UTC+04:00)
Расширены льготы по кредитам для предпринимателей ряда сфер в агросекторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для предпринимателей ряда сфер в аграрном секторе будут увеличены кредитные сроки и предоставляться под залог кредита новое оборудование.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, распоряжением Кабинета министров Азербайджана от четвертого апреля 2020 года был утвержден План мероприятий по реализации Указа Президента Азербайджана ”О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

В министерстве отмечают, что данные меры позволят предпринимателям, работающим в областях, пострадавших от пандемии, получить гарантированный государством кредит на льготных условиях. Значительная часть процентов по этим кредитам будет субсидироваться государством.

В результате применения нового правила кредитные риски будут снижены, а доступ малых и средних предпринимателей к льготным кредитам - расширен.

Изменения по правилам затрагивают, в частности, следующие аспекты:

- увеличение срока кредита по секторам, требующим долгосрочных инвестиций: в областях, требующих долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство (например, чаеводство, садоводство и т. д.) срок кредита продлен еще на два года; другими словами - увеличен с трех до пяти лет по кредитам малого объема, и с пяти до семи лет - по кредитам среднего объема;

- в качестве нового инструмента финансирования будет внедрен механизм предоставления льготных кредитов на приобретение оборудования. Согласно этому механизму, льготный кредит будет направлен на закупку нового оборудования, а в качестве залога будет приниматься только это оборудование. В этом механизме процентная ставка уполномоченного кредитного учреждения составит семь процентов, а процентная ставка Фонда – два процента.

Ниже представлена таблица изменения срока кредита по секторам, требующим долгосрочных инвестиций:

Кредиты

По старым правилам

По новым правилам

Кредиты малого объема

5000 – 50 000 манатов

(до трех лет)

В областях, требующих долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство: 5000 – 50 000 манатов

(до пяти лет)

Кредиты среднего объема

50 001 – 1 000 000 манатов

(до пяти лет)

В областях, требующих долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство: 50 001 – 1 000 000 манатов

(до пяти лет)

Кредиты крупного объема

1 000 001 – 10 000 000 манатов (до десяти лет)

1 000 001 – 10 000 000 манатов (до десяти лет)

Отметим, что в связи с совершенствованием механизма поддержки развития предпринимательства, выполнением задач, вытекающих из соответствующих пунктов Плана мероприятий, увеличением доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, инвестициям ненефтяного сектора в экономику страны, а также расширением инструментов финансирования Фонда развития предпринимательства возникла необходимость принятия соответствующих нормативных правовых актов и внесения изменений в существующие нормативные правовые акты.

С этой целью минэкономики подготовило пакет предложений о внесении изменений в ”Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана", усовершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства, расширении инструментов финансирования государственных учреждений, общественных организаций предпринимателей, в том числе Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциации банков Азербайджана. Также по линии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) состоялись широкие обсуждения в связи с субъектами предпринимательства, действующими по отдельным секторам.

Указом Президента Азербайджана от четвертого июня 2020 года утвержден “Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана” и внесены изменения в устав Фонда.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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