В Азербайджане предпринимателям предоставляется поддержка существующего кредитного портфеля

Финансы 2 июля 2020 14:41 (UTC+04:00)
В Азербайджане предпринимателям предоставляется поддержка существующего кредитного портфеля

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимателям, занятым в пострадавших от пандемии областях, со стороны государства предоставляется поддержка существующего кредитного портфеля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, распоряжением Кабинета Министров от 4 апреля 2020 года был утвержден План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно информации, начиная с марта,10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредитам, выданным предпринимателям, работающих в пострадавших от пандемии областях в манатах до 10 марта 2020 года в рамках текущего кредитного портфеля без государственных гарантий, в объеме одного миллиарда манатов финансируются государством в течение 12 месяцев.

«На реализацию этого механизма предусмотрено 100 миллиона манатов. Из них 50 миллиона манатов будут обеспечены за счет средств, выделенных распоряжением Президента Азербайджана, а 50 миллиона манатов -за счет средств Фонда развития предпринимательства. Этот механизм поддержки особенно важен с точки зрения сохранения активности и занятости в областях деятельности, пострадавших от пандемии, снижения финансовых затрат предпринимателей, а также предотвращения роста проблемного кредитного портфеля в финансово-банковском секторе и восстановления ликвидности», - отмечается в информации.

Отметим, что в связи с совершенствованием механизма поддержки развития предпринимательства и выполнением задач, вытекающих из соответствующих пунктов Плана мероприятий, увеличением доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, инвестициям ненефтяного сектора в экономику страны, а также расширением инструментов финансирования Фонда развития предпринимательства возникла необходимость принятия соответствующих новых нормативных правовых актов и внесения изменений в существующие.

С этой целью минэкономики подготовило пакет предложений о внесении изменений в ”Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана", по усовершенствованию механизма государственной поддержки развития предпринимательства, расширению инструментов финансирования государственных учреждений, общественных организаций предпринимателей, в том числе Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциации банков Азербайджана. Также по линии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) состоялись широкие обсуждения в связи с субъектами предпринимательства, действующими в отдельных секторах.

Указом Президента Азербайджана от четвертого июня 2020 года утвержден “Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана” и внесены изменения в устав Фонда.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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