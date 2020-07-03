Манат вырос к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июля установлен на уровне 1,7 и 1,909 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
03.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,909
|
-0,0060
|
0,0046
|
-0,0100
|
1 российский рубль
|
0,0241
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0027
|
1 турецкая лира
|
0,248
|
-0,0003
|
-0,0047
|
-0,0525
|
1 австралийский доллар
|
1,1775
|
0,0008
|
-0,0011
|
-0,0120
|
1 аргентинский песо
|
0,0241
|
0
|
-0,0006
|
-0,0162
|
1 белорусский рубль
|
0,7024
|
0,0018
|
-0,0068
|
-0,1281
|
1 бразильский реал
|
0,3171
|
-0,0025
|
-0,0096
|
-0,1248
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1001
|
0,0003
|
0,0008
|
-0,0203
|
100 южнокорейских вон
|
0,1416
|
0
|
0,0020
|
-0,0034
|
1 чешская крона
|
0,0718
|
-0,0002
|
0,0001
|
-0,0036
|
100 чилийских песо
|
0,2119
|
0,0030
|
-0,0060
|
-0,0379
|
1 китайский юань
|
0,2406
|
0,0001
|
0,0016
|
-0,0063
|
1 датская крона
|
0,2562
|
-0,0008
|
0,0008
|
-0,0009
|
1 грузинский лари
|
0,5576
|
0,0016
|
0,0043
|
-0,0463
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0013
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0003
|
0,0002
|
-0,0019
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,118
|
-0,0057
|
-0,0213
|
-0,0221
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
-0,0002
|
-0,0003
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1824
|
-0,0005
|
-0,0003
|
0,0003
|
1 швейцарский франк
|
1,7971
|
-0,0004
|
0,0286
|
0,0720
|
1 израильский шекель
|
0,4937
|
0,0011
|
0,0043
|
0,0185
|
1 канадский доллар
|
1,2531
|
0,0037
|
-0,0058
|
-0,0439
|
1 кувейтский динар
|
5,5212
|
-0,0046
|
0,0030
|
-0,0747
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0224
|
0
|
-0,0007
|
-0,0021
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
-0,0009
|
-0,0007
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3966
|
0
|
-0,0023
|
-0,0140
|
1 мексиканский песо
|
0,0757
|
0,0008
|
-0,0027
|
-0,0135
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
0
|
0,0015
|
0,0046
|
1 египетский фунт
|
0,1055
|
0,0001
|
-0,0009
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,1782
|
-0,0008
|
-0,0007
|
-0,0201
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0,428
|
0
|
-0,0069
|
-0,0242
|
1 сингапурский доллар
|
1,2183
|
-0,0020
|
0,0018
|
-0,0354
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0003
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3432
|
0,0032
|
0,0043
|
-0,0126
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
0
|
0,0009
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0006
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0625
|
-0,0009
|
-0,0008
|
-0,0025
|
100 японских иен
|
1,5811
|
-0,0013
|
0,0145
|
0,0016
|
1 новозеландский доллар
|
1,1075
|
0,0033
|
0,0177
|
-0,0280
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili