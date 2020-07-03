Манат вырос к евро и турецкой лире

Финансы 3 июля 2020 09:58 (UTC+04:00)
Манат вырос к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июля установлен на уровне 1,7 и 1,909 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

03.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,909

-0,0060

0,0046

-0,0100

1 российский рубль

0,0241

0,0001

-0,0007

-0,0027

1 турецкая лира

0,248

-0,0003

-0,0047

-0,0525

1 австралийский доллар

1,1775

0,0008

-0,0011

-0,0120

1 аргентинский песо

0,0241

0

-0,0006

-0,0162

1 белорусский рубль

0,7024

0,0018

-0,0068

-0,1281

1 бразильский реал

0,3171

-0,0025

-0,0096

-0,1248

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1001

0,0003

0,0008

-0,0203

100 южнокорейских вон

0,1416

0

0,0020

-0,0034

1 чешская крона

0,0718

-0,0002

0,0001

-0,0036

100 чилийских песо

0,2119

0,0030

-0,0060

-0,0379

1 китайский юань

0,2406

0,0001

0,0016

-0,0063

1 датская крона

0,2562

-0,0008

0,0008

-0,0009

1 грузинский лари

0,5576

0,0016

0,0043

-0,0463

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0

0,0013

1 индийская рупия

0,0228

0,0003

0,0002

-0,0019

1 британский фунт стерлингов

2,118

-0,0057

-0,0213

-0,0221

100 индонезийских рупий

0,0117

-0,0002

-0,0003

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1824

-0,0005

-0,0003

0,0003

1 швейцарский франк

1,7971

-0,0004

0,0286

0,0720

1 израильский шекель

0,4937

0,0011

0,0043

0,0185

1 канадский доллар

1,2531

0,0037

-0,0058

-0,0439

1 кувейтский динар

5,5212

-0,0046

0,0030

-0,0747

1 казахский тенге

0,0042

0

-0,0001

-0,0002

1 киргизский сом

0,0224

0

-0,0007

-0,0021

100 ливанских фунтов

0,112

-0,0009

-0,0007

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,3966

0

-0,0023

-0,0140

1 мексиканский песо

0,0757

0,0008

-0,0027

-0,0135

1 молдавская лея

0,099

0

0,0015

0,0046

1 египетский фунт

0,1055

0,0001

-0,0009

0,0032

1 норвежская крона

0,1782

-0,0008

-0,0007

-0,0201

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0001

-0,0031

1 польский злотый

0,428

0

-0,0069

-0,0242

1 сингапурский доллар

1,2183

-0,0020

0,0018

-0,0354

1 саудовский риал

0,4532

0

0,0003

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3432

0,0032

0,0043

-0,0126

1 тайваньский доллар

0,0577

0

0,0009

0,0030

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0006

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0625

-0,0009

-0,0008

-0,0025

100 японских иен

1,5811

-0,0013

0,0145

0,0016

1 новозеландский доллар

1,1075

0,0033

0,0177

-0,0280

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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