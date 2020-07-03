Манат вырос к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июля установлен на уровне 1,7 и 1,909 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 03.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,909 -0,0060 0,0046 -0,0100 1 российский рубль 0,0241 0,0001 -0,0007 -0,0027 1 турецкая лира 0,248 -0,0003 -0,0047 -0,0525 1 австралийский доллар 1,1775 0,0008 -0,0011 -0,0120 1 аргентинский песо 0,0241 0 -0,0006 -0,0162 1 белорусский рубль 0,7024 0,0018 -0,0068 -0,1281 1 бразильский реал 0,3171 -0,0025 -0,0096 -0,1248 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1001 0,0003 0,0008 -0,0203 100 южнокорейских вон 0,1416 0 0,0020 -0,0034 1 чешская крона 0,0718 -0,0002 0,0001 -0,0036 100 чилийских песо 0,2119 0,0030 -0,0060 -0,0379 1 китайский юань 0,2406 0,0001 0,0016 -0,0063 1 датская крона 0,2562 -0,0008 0,0008 -0,0009 1 грузинский лари 0,5576 0,0016 0,0043 -0,0463 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0013 1 индийская рупия 0,0228 0,0003 0,0002 -0,0019 1 британский фунт стерлингов 2,118 -0,0057 -0,0213 -0,0221 100 индонезийских рупий 0,0117 -0,0002 -0,0003 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1824 -0,0005 -0,0003 0,0003 1 швейцарский франк 1,7971 -0,0004 0,0286 0,0720 1 израильский шекель 0,4937 0,0011 0,0043 0,0185 1 канадский доллар 1,2531 0,0037 -0,0058 -0,0439 1 кувейтский динар 5,5212 -0,0046 0,0030 -0,0747 1 казахский тенге 0,0042 0 -0,0001 -0,0002 1 киргизский сом 0,0224 0 -0,0007 -0,0021 100 ливанских фунтов 0,112 -0,0009 -0,0007 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,3966 0 -0,0023 -0,0140 1 мексиканский песо 0,0757 0,0008 -0,0027 -0,0135 1 молдавская лея 0,099 0 0,0015 0,0046 1 египетский фунт 0,1055 0,0001 -0,0009 0,0032 1 норвежская крона 0,1782 -0,0008 -0,0007 -0,0201 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0031 1 польский злотый 0,428 0 -0,0069 -0,0242 1 сингапурский доллар 1,2183 -0,0020 0,0018 -0,0354 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0003 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3432 0,0032 0,0043 -0,0126 1 тайваньский доллар 0,0577 0 0,0009 0,0030 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0006 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0625 -0,0009 -0,0008 -0,0025 100 японских иен 1,5811 -0,0013 0,0145 0,0016 1 новозеландский доллар 1,1075 0,0033 0,0177 -0,0280

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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