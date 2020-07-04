Манат вырос по отношению к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
22 июня
|
-
|
29 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
1 июля
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
26 июня
|
1,7
|
3 июля
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0054 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9112 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,4 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
22 июня
|
1,9043
|
29 июня
|
1,9144
|
23 июня
|
1,9146
|
30 июня
|
1,9105
|
24 июня
|
1,9234
|
1 июля
|
1,9073
|
25 июня
|
1,9125
|
2 июля
|
1,915
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1,909
|
Средний курс за неделю
|
1,9192
|
Средний курс за неделю
|
1,9112
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0241 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,6 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
22 июня
|
0,0244
|
29 июня
|
0,0243
|
23 июня
|
0,0246
|
30 июня
|
0,0243
|
24 июня
|
0,0247
|
1 июля
|
0,0239
|
25 июня
|
0,0244
|
2 июля
|
0,024
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,0241
|
Средний курс за неделю
|
0,0245
|
Средний курс за неделю
|
0,0241
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте не изменилась.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
22 июня
|
0,2483
|
29 июня
|
0,248
|
23 июня
|
0,2482
|
30 июня
|
0,2481
|
24 июня
|
0,2484
|
1 июля
|
0,2481
|
25 июня
|
0,248
|
2 июля
|
0,2483
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
0,248
|
Средний курс за неделю
|
0,2482
|
Средний курс за неделю
|
0,2482
(Автор: Эльдар Джанашвили)