Манат вырос по отношению к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 июня - 29 июня 1,7 23 июня 1,7 30 июня 1,7 24 июня 1,7 1 июля 1,7 25 июня 1,7 2 июля 1,7 26 июня 1,7 3 июля - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0054 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9112 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,4 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 июня 1,9043 29 июня 1,9144 23 июня 1,9146 30 июня 1,9105 24 июня 1,9234 1 июля 1,9073 25 июня 1,9125 2 июля 1,915 26 июня - 3 июля 1,909 Средний курс за неделю 1,9192 Средний курс за неделю 1,9112

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0241 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,6 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 июня 0,0244 29 июня 0,0243 23 июня 0,0246 30 июня 0,0243 24 июня 0,0247 1 июля 0,0239 25 июня 0,0244 2 июля 0,024 26 июня - 3 июля 0,0241 Средний курс за неделю 0,0245 Средний курс за неделю 0,0241

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте не изменилась.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 22 июня 0,2483 29 июня 0,248 23 июня 0,2482 30 июня 0,2481 24 июня 0,2484 1 июля 0,2481 25 июня 0,248 2 июля 0,2483 26 июня - 3 июля 0,248 Средний курс за неделю 0,2482 Средний курс за неделю 0,2482

(Автор: Эльдар Джанашвили)