Манат вырос по отношению к евро (ОБЗОР)

Финансы 4 июля 2020 11:24 (UTC+04:00)
Манат вырос по отношению к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 июня

-

29 июня

1,7

23 июня

1,7

30 июня

1,7

24 июня

1,7

1 июля

1,7

25 июня

1,7

2 июля

1,7

26 июня

1,7

3 июля

-

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0054 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9112 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,4 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 июня

1,9043

29 июня

1,9144

23 июня

1,9146

30 июня

1,9105

24 июня

1,9234

1 июля

1,9073

25 июня

1,9125

2 июля

1,915

26 июня

-

3 июля

1,909

Средний курс за неделю

1,9192

Средний курс за неделю

1,9112

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0241 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,6 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 июня

0,0244

29 июня

0,0243

23 июня

0,0246

30 июня

0,0243

24 июня

0,0247

1 июля

0,0239

25 июня

0,0244

2 июля

0,024

26 июня

-

3 июля

0,0241

Средний курс за неделю

0,0245

Средний курс за неделю

0,0241

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,2482 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте не изменилась.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 июня

0,2483

29 июня

0,248

23 июня

0,2482

30 июня

0,2481

24 июня

0,2484

1 июля

0,2481

25 июня

0,248

2 июля

0,2483

26 июня

-

3 июля

0,248

Средний курс за неделю

0,2482

Средний курс за неделю

0,2482

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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