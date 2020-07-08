Манат вырос по отношению к евро
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9171 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
08.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9171
|
-0,0059
|
-0,0019
|
0,0075
|
1 российский рубль
|
0,0238
|
0,0001
|
-0,0011
|
0,3493
|
1 турецкая лира
|
0,2478
|
0,0001
|
-0,0035
|
-0,4209
|
1 австралийский доллар
|
1,1797
|
-0,0048
|
-0,0047
|
0,2336
|
1 аргентинский песо
|
0,024
|
0
|
-0,0006
|
0,1962
|
1 белорусский рубль
|
0,6964
|
0
|
-0,0177
|
0,3187
|
1 бразильский реал
|
0,3159
|
-0,0015
|
-0,0268
|
0,0241
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,1064
|
1 южноафриканский ранд
|
0,099
|
-0,0010
|
-0,0023
|
-0,1750
|
100 южнокорейских вон
|
0,1423
|
0,0721
|
0,0011
|
-0,0413
|
1 чешская крона
|
0,0718
|
-0,0003
|
-0,0004
|
-0,3622
|
100 чилийских песо
|
0,2146
|
0,0016
|
-0,0064
|
0,0392
|
1 китайский юань
|
0,2422
|
-0,0002
|
0,0023
|
0,5317
|
1 датская крона
|
0,2573
|
-0,0008
|
-0,0001
|
-1,9108
|
1 грузинский лари
|
0,5565
|
0,0001
|
-0,0169
|
0,0107
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0
|
0
|
2,1307
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,1686
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1347
|
0,0087
|
-0,0256
|
-1,7133
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0
|
-0,0004
|
-0,2914
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,5032
|
1 шведская крона
|
0,1838
|
-0,0001
|
-0,0013
|
-5,0980
|
1 швейцарский франк
|
1,804
|
0,0007
|
0,0388
|
1,2451
|
1 израильский шекель
|
0,4925
|
0,0005
|
0,0017
|
5,4924
|
1 канадский доллар
|
1,2495
|
-0,0050
|
-0,0166
|
-0,1080
|
1 кувейтский динар
|
5,5168
|
-0,0103
|
-0,0057
|
-0,3885
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0230
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0001
|
-0,0011
|
0,3024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
-0,0003
|
0,0003
|
-0,0277
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3975
|
-0,0004
|
-0,0009
|
-0,0991
|
1 мексиканский песо
|
0,0745
|
-0,0015
|
-0,0044
|
0,0863
|
1 молдавская лея
|
0,0984
|
0,0002
|
-0,0004
|
-0,2697
|
1 египетский фунт
|
0,1061
|
0,0003
|
0,0014
|
-0,0100
|
1 норвежская крона
|
0,1793
|
-0,0016
|
-0,0038
|
-0,8212
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0100
|
1 польский злотый
|
0,4284
|
-0,0022
|
-0,0042
|
-0,8212
|
1 сингапурский доллар
|
1,2181
|
-0,0029
|
-0,0015
|
-1,1345
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0004
|
0,1575
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3436
|
-0,0007
|
-0,0003
|
2,0479
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
0
|
0,0005
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0005
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0633
|
0,0003
|
-0,0007
|
-0,0029
|
100 японских иен
|
1,5812
|
-0,0022
|
0,0279
|
0,0117
|
1 новозеландский доллар
|
1,1122
|
-0,0022
|
0,0043
|
-0,0170
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva