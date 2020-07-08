Манат вырос по отношению к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9171 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 08.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9171 -0,0059 -0,0019 0,0075 1 российский рубль 0,0238 0,0001 -0,0011 0,3493 1 турецкая лира 0,2478 0,0001 -0,0035 -0,4209 1 австралийский доллар 1,1797 -0,0048 -0,0047 0,2336 1 аргентинский песо 0,024 0 -0,0006 0,1962 1 белорусский рубль 0,6964 0 -0,0177 0,3187 1 бразильский реал 0,3159 -0,0015 -0,0268 0,0241 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,1064 1 южноафриканский ранд 0,099 -0,0010 -0,0023 -0,1750 100 южнокорейских вон 0,1423 0,0721 0,0011 -0,0413 1 чешская крона 0,0718 -0,0003 -0,0004 -0,3622 100 чилийских песо 0,2146 0,0016 -0,0064 0,0392 1 китайский юань 0,2422 -0,0002 0,0023 0,5317 1 датская крона 0,2573 -0,0008 -0,0001 -1,9108 1 грузинский лари 0,5565 0,0001 -0,0169 0,0107 1 гонконгский доллар 0,2194 0 0 2,1307 1 индийская рупия 0,0227 -0,0001 0,0002 -0,1686 1 британский фунт стерлингов 2,1347 0,0087 -0,0256 -1,7133 100 индонезийских рупий 0,0118 0 -0,0004 -0,2914 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,5032 1 шведская крона 0,1838 -0,0001 -0,0013 -5,0980 1 швейцарский франк 1,804 0,0007 0,0388 1,2451 1 израильский шекель 0,4925 0,0005 0,0017 5,4924 1 канадский доллар 1,2495 -0,0050 -0,0166 -0,1080 1 кувейтский динар 5,5168 -0,0103 -0,0057 -0,3885 1 казахский тенге 0,0041 -0,0001 -0,0002 0,0230 1 киргизский сом 0,0217 0,0001 -0,0011 0,3024 100 ливанских фунтов 0,1124 -0,0003 0,0003 -0,0277 1 малайзийский ринггит 0,3975 -0,0004 -0,0009 -0,0991 1 мексиканский песо 0,0745 -0,0015 -0,0044 0,0863 1 молдавская лея 0,0984 0,0002 -0,0004 -0,2697 1 египетский фунт 0,1061 0,0003 0,0014 -0,0100 1 норвежская крона 0,1793 -0,0016 -0,0038 -0,8212 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0100 1 польский злотый 0,4284 -0,0022 -0,0042 -0,8212 1 сингапурский доллар 1,2181 -0,0029 -0,0015 -1,1345 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0004 0,1575 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3436 -0,0007 -0,0003 2,0479 1 тайваньский доллар 0,0577 0 0,0005 0,0032 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0005 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0633 0,0003 -0,0007 -0,0029 100 японских иен 1,5812 -0,0022 0,0279 0,0117 1 новозеландский доллар 1,1122 -0,0022 0,0043 -0,0170

(Автор: Фидан Бабаева.)

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