Манат вырос по отношению к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
29 июня
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
7 июля
|
1,7
|
1 июля
|
1,7
|
8 июля
|
1,7
|
2 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
3 июля
|
-
|
10 июля
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0024 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9214 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,5 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
29 июня
|
1,9144
|
6 июля
|
1,9187
|
30 июня
|
1,9105
|
7 июля
|
1,923
|
1 июля
|
1,9073
|
8 июля
|
1,9171
|
2 июля
|
1,915
|
9 июля
|
1,932
|
3 июля
|
1,909
|
10 июля
|
1,9163
|
Средний курс за неделю
|
1,9112
|
Средний курс за неделю
|
1,9214
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,2 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
29 июня
|
0,0243
|
6 июля
|
0,0239
|
30 июня
|
0,0243
|
7 июля
|
0,0237
|
1 июля
|
0,0239
|
8 июля
|
0,0238
|
2 июля
|
0,024
|
9 июля
|
0,0238
|
3 июля
|
0,0241
|
10 июля
|
0,024
|
Средний курс за неделю
|
0,0241
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2477 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,2 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
29 июня
|
0,248
|
6 июля
|
0,2478
|
30 июня
|
0,2481
|
7 июля
|
0,2477
|
1 июля
|
0,2481
|
8 июля
|
0,2478
|
2 июля
|
0,2483
|
9 июля
|
0,2477
|
3 июля
|
0,248
|
10 июля
|
0,2477
|
Средний курс за неделю
|
0,2482
|
Средний курс за неделю
|
0,2477
(Автор: Фидан Бабаева)