Манат вырос по отношению к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 29 июня 1,7 6 июля 1,7 30 июня 1,7 7 июля 1,7 1 июля 1,7 8 июля 1,7 2 июля 1,7 9 июля 1,7 3 июля - 10 июля - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0024 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9214 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,5 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 29 июня 1,9144 6 июля 1,9187 30 июня 1,9105 7 июля 1,923 1 июля 1,9073 8 июля 1,9171 2 июля 1,915 9 июля 1,932 3 июля 1,909 10 июля 1,9163 Средний курс за неделю 1,9112 Средний курс за неделю 1,9214

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 1,2 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 29 июня 0,0243 6 июля 0,0239 30 июня 0,0243 7 июля 0,0237 1 июля 0,0239 8 июля 0,0238 2 июля 0,024 9 июля 0,0238 3 июля 0,0241 10 июля 0,024 Средний курс за неделю 0,0241 Средний курс за неделю 0,0238

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2477 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,2 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 29 июня 0,248 6 июля 0,2478 30 июня 0,2481 7 июля 0,2477 1 июля 0,2481 8 июля 0,2478 2 июля 0,2483 9 июля 0,2477 3 июля 0,248 10 июля 0,2477 Средний курс за неделю 0,2482 Средний курс за неделю 0,2477

(Автор: Фидан Бабаева)