Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
6 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
7 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
8 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0107 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 1,933 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,6 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
6 июля
|
1,9187
|
13 июля
|
1.9248
|
7 июля
|
1,923
|
14 июля
|
1.9288
|
8 июля
|
1,9171
|
15 июля
|
1.9371
|
9 июля
|
1,932
|
16 июля
|
1.9389
|
10 июля
|
1,9163
|
17 июля
|
1.9355
|
Средний курс за неделю
|
1,9214
|
Средний курс за неделю
|
1,933
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,8 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
6 июля
|
0,0239
|
13 июля
|
0.0240
|
7 июля
|
0,0237
|
14 июля
|
0.0240
|
8 июля
|
0,0238
|
15 июля
|
0.0240
|
9 июля
|
0,0238
|
16 июля
|
0.0240
|
10 июля
|
0,024
|
17 июля
|
0.0238
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
|
Средний курс за неделю
|
0,0240
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2478 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,04 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
6 июля
|
0,2478
|
13 июля
|
0.2477
|
7 июля
|
0,2477
|
14 июля
|
0.2477
|
8 июля
|
0,2478
|
15 июля
|
0.2476
|
9 июля
|
0,2477
|
16 июля
|
0.2479
|
10 июля
|
0,2477
|
17 июля
|
0.2479
|
Средний курс за неделю
|
0,2477
|
Средний курс за неделю
|
0,2478
(Автор: Фидан Бабаева)