Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 6 июля 1,7 13 июля 1,7 7 июля 1,7 14 июля 1,7 8 июля 1,7 15 июля 1,7 9 июля 1,7 16 июля 1,7 10 июля 1,7 17 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0107 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 1,933 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,6 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 6 июля 1,9187 13 июля 1.9248 7 июля 1,923 14 июля 1.9288 8 июля 1,9171 15 июля 1.9371 9 июля 1,932 16 июля 1.9389 10 июля 1,9163 17 июля 1.9355 Средний курс за неделю 1,9214 Средний курс за неделю 1,933

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,8 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 6 июля 0,0239 13 июля 0.0240 7 июля 0,0237 14 июля 0.0240 8 июля 0,0238 15 июля 0.0240 9 июля 0,0238 16 июля 0.0240 10 июля 0,024 17 июля 0.0238 Средний курс за неделю 0,0238 Средний курс за неделю 0,0240

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2478 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 0,04 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 6 июля 0,2478 13 июля 0.2477 7 июля 0,2477 14 июля 0.2477 8 июля 0,2478 15 июля 0.2476 9 июля 0,2477 16 июля 0.2479 10 июля 0,2477 17 июля 0.2479 Средний курс за неделю 0,2477 Средний курс за неделю 0,2478

(Автор: Фидан Бабаева)