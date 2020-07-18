Золото в Азербайджане в течение недели подешевело (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 9,7240 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3066,4141 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 6 июля 3015,018 13 июля 3067,3695 7 июля 3032,868 14 июля 3032,868 8 июля 3051,5255 15 июля 3070,778 9 июля 3080,0175 16 июля 3078,564 10 июля 3062,5925 17 июля 3057,6455 Средняя стоимость за неделю 3048,4043 Средняя стоимость за неделю 3066,4141

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,2938 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 32,4894 маната, что на 6,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 6 июля 30,6237 13 июля 32,1320 7 июля 30,9817 14 июля 30,9817 8 июля 31,1109 15 июля 32,6677 9 июля 31,9701 16 июля 32,8718 10 июля 31,6464 17 июля 32,4258 Средняя стоимость за неделю 30,5806 Средняя стоимость за неделю 32,4894

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 24,3355 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1 417,4787 маната, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 6 июля 1383,664 13 июля 1433,049 7 июля 1402,1175 14 июля 1402,1175 8 июля 1431,179 15 июля 1409,1980 9 июля 1452,8625 16 июля 1414,961 10 июля 1418,752 17 июля 1408,7135 Средняя стоимость за неделю 1395,602 Средняя стоимость за неделю 1 417,4787

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане упала на 25,7975 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3369,9355 маната, что на 2,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 6 июля 3259,138 13 июля 3385,1165 7 июля 3288,7945 14 июля 3385,1165 8 июля 3288,7945 15 июля 3367,8445 9 июля 3290,1545 16 июля 3357,636 10 июля 3307,027 17 июля 3359,319 Средняя стоимость за неделю 3286,7817 Средняя стоимость за неделю 3369,9355

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva