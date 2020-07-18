Золото в Азербайджане в течение недели подешевело (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 9,7240 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3066,4141 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
6 июля
|
3015,018
|
13 июля
|
3067,3695
|
7 июля
|
3032,868
|
14 июля
|
3032,868
|
8 июля
|
3051,5255
|
15 июля
|
3070,778
|
9 июля
|
3080,0175
|
16 июля
|
3078,564
|
10 июля
|
3062,5925
|
17 июля
|
3057,6455
|
Средняя стоимость за неделю
|
3048,4043
|
Средняя стоимость за неделю
|
3066,4141
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,2938 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 32,4894 маната, что на 6,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
6 июля
|
30,6237
|
13 июля
|
32,1320
|
7 июля
|
30,9817
|
14 июля
|
30,9817
|
8 июля
|
31,1109
|
15 июля
|
32,6677
|
9 июля
|
31,9701
|
16 июля
|
32,8718
|
10 июля
|
31,6464
|
17 июля
|
32,4258
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,5806
|
Средняя стоимость за неделю
|
32,4894
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 24,3355 маната (1,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1 417,4787 маната, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
6 июля
|
1383,664
|
13 июля
|
1433,049
|
7 июля
|
1402,1175
|
14 июля
|
1402,1175
|
8 июля
|
1431,179
|
15 июля
|
1409,1980
|
9 июля
|
1452,8625
|
16 июля
|
1414,961
|
10 июля
|
1418,752
|
17 июля
|
1408,7135
|
Средняя стоимость за неделю
|
1395,602
|
Средняя стоимость за неделю
|
1 417,4787
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане упала на 25,7975 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3369,9355 маната, что на 2,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
6 июля
|
3259,138
|
13 июля
|
3385,1165
|
7 июля
|
3288,7945
|
14 июля
|
3385,1165
|
8 июля
|
3288,7945
|
15 июля
|
3367,8445
|
9 июля
|
3290,1545
|
16 июля
|
3357,636
|
10 июля
|
3307,027
|
17 июля
|
3359,319
|
Средняя стоимость за неделю
|
3286,7817
|
Средняя стоимость за неделю
|
3369,9355
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva