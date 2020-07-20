Евро растет по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9452 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют 20.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9452 0,0097 0,0387 0,0310 1 российский рубль 0,0236 -0,0002 -0,0008 0,3526 1 турецкая лира 0,2479 0 0 -0,0163 1 австралийский доллар 1,1882 0,0008 0,0224 -0,1267 1 аргентинский песо 0,0238 0 -0,0006 -0,1413 1 белорусский рубль 0,7089 0 -0,0051 0 1 бразильский реал 0,3156 -0,0032 -0,0005 -0,0210 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0035 1 южноафриканский ранд 0,1016 -0,0001 0,0042 -0,0019 100 южнокорейских вон 0,1413 0,0756 0,0011 -0,0319 1 чешская крона 0,073 0,0005 0,0016 -0,0042 100 чилийских песо 0,2165 0,0006 0,0082 0,0048 1 китайский юань 0,2431 0,0003 0,0032 -0,0382 1 датская крона 0,2612 0,0012 0,0055 0,0016 1 грузинский лари 0,5545 0,0002 -0,0035 -0,0020 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 -0,0009 1 индийская рупия 0,0227 0,0001 0,0004 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1306 -0,0055 0,0175 0 100 индонезийских рупий 0,0115 0 -0,0005 0,0059 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,0823 1 шведская крона 0,1883 0,0011 0,0078 0,0139 1 швейцарский франк 1,8111 0,0121 0,0227 -0,0527 1 израильский шекель 0,495 0,0018 0,0019 -0,0584 1 канадский доллар 1,2517 0 0,0018 -0,0003 1 кувейтский динар 5,5312 0,0026 0,0083 -0,0024 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0219 0 -0,0007 -0,0148 100 ливанских фунтов 0,1124 0 0,0005 -0,0142 1 малайзийский ринггит 0,3989 0,0007 0,0013 0,0031 1 мексиканский песо 0,0754 -0,0005 0,0006 0,0042 1 молдавская лея 0,0999 0,0004 0,0015 -0,0159 1 египетский фунт 0,1065 0,0002 0,0014 -0,0031 1 норвежская крона 0,1831 0,0002 0,0046 -0,0156 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0031 1 польский злотый 0,4343 0,0024 0,0060 -0,0156 1 сингапурский доллар 1,2224 0,0006 0,0026 -1,1260 1 саудовский риал 0,4532 -0,0001 0,0001 0,1513 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3611 0,0026 0,0183 2,0592 1 тайваньский доллар 0,0576 0 0,0001 0,0028 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 -0,0002 -0,0016 -0,0036 100 японских иен 1,5847 -0,0013 -0,0062 0,0048 1 новозеландский доллар 1,114 0,0016 0,0224 -0,0382

(Автор: Фидан Бабаева.)

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