Евро растет по отношению к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9452 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют
|
20.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9452
|
0,0097
|
0,0387
|
0,0310
|
1 российский рубль
|
0,0236
|
-0,0002
|
-0,0008
|
0,3526
|
1 турецкая лира
|
0,2479
|
0
|
0
|
-0,0163
|
1 австралийский доллар
|
1,1882
|
0,0008
|
0,0224
|
-0,1267
|
1 аргентинский песо
|
0,0238
|
0
|
-0,0006
|
-0,1413
|
1 белорусский рубль
|
0,7089
|
0
|
-0,0051
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,3156
|
-0,0032
|
-0,0005
|
-0,0210
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0035
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1016
|
-0,0001
|
0,0042
|
-0,0019
|
100 южнокорейских вон
|
0,1413
|
0,0756
|
0,0011
|
-0,0319
|
1 чешская крона
|
0,073
|
0,0005
|
0,0016
|
-0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,2165
|
0,0006
|
0,0082
|
0,0048
|
1 китайский юань
|
0,2431
|
0,0003
|
0,0032
|
-0,0382
|
1 датская крона
|
0,2612
|
0,0012
|
0,0055
|
0,0016
|
1 грузинский лари
|
0,5545
|
0,0002
|
-0,0035
|
-0,0020
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
-0,0009
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1306
|
-0,0055
|
0,0175
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0
|
-0,0005
|
0,0059
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,0823
|
1 шведская крона
|
0,1883
|
0,0011
|
0,0078
|
0,0139
|
1 швейцарский франк
|
1,8111
|
0,0121
|
0,0227
|
-0,0527
|
1 израильский шекель
|
0,495
|
0,0018
|
0,0019
|
-0,0584
|
1 канадский доллар
|
1,2517
|
0
|
0,0018
|
-0,0003
|
1 кувейтский динар
|
5,5312
|
0,0026
|
0,0083
|
-0,0024
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
-0,0007
|
-0,0148
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0
|
0,0005
|
-0,0142
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3989
|
0,0007
|
0,0013
|
0,0031
|
1 мексиканский песо
|
0,0754
|
-0,0005
|
0,0006
|
0,0042
|
1 молдавская лея
|
0,0999
|
0,0004
|
0,0015
|
-0,0159
|
1 египетский фунт
|
0,1065
|
0,0002
|
0,0014
|
-0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1831
|
0,0002
|
0,0046
|
-0,0156
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0,4343
|
0,0024
|
0,0060
|
-0,0156
|
1 сингапурский доллар
|
1,2224
|
0,0006
|
0,0026
|
-1,1260
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,1513
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3611
|
0,0026
|
0,0183
|
2,0592
|
1 тайваньский доллар
|
0,0576
|
0
|
0,0001
|
0,0028
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
-0,0002
|
-0,0016
|
-0,0036
|
100 японских иен
|
1,5847
|
-0,0013
|
-0,0062
|
0,0048
|
1 новозеландский доллар
|
1,114
|
0,0016
|
0,0224
|
-0,0382
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva