Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос почти впятеро, достигнув 521,9 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,51 процента.

Срок размещения средств – 14 дней.

Срок оплаты: 3 августа 2020 года.

Отметим, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в середине июня 2016 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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