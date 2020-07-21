Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились

БАКУ/Trend/ - В январе-июне 2020 года общий объем операций по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже составил 1,019 миллиарда манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчетные данные биржи.

При этом за аналогичный период 2019 года объем операций по корпоративным ценным бумагам составил 303,162 миллиона манатов. Таким образом, совокупный объем проведенных операций за январь-июнь 2020 года увеличился в годовом исчислении в 3,3 раза.

Среди проведенных операций девять сделок на сумму 102,447 миллиона манатов было совершено на первичном рынке, что в 2,2 раза больше, чем за январь-июнь 2019 года. Из них шесть сделок были совершены по ипотечным облигациям в общем размере 100,447 миллиона манатов (рост в 2,4 раза).

На вторичный рынок пришлось 1 072 операций общим объемом 917,202 миллиона манатов. Также на вторичном рынке была продана 841 акция на сумму 8,679 миллиона манатов, что почти в 8,7 раза больше, чем в январе-июне 2019 года.

Сделки РЭПО по корпоративным ценным бумагам составили 759,406 миллиона манатов (рост в полтора раза). Всего за январь-июнь на Бакинской фондовой бирже было проведено 440 сделок корпоративного РЭПО. Это почти в два раза больше числа сделок за первое полугодие предыдущего года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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