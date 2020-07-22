Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9615 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 22.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9615 0,0187 0,0572 0,0546 1 российский рубль 0,024 0,0002 -0,0004 0,3771 1 турецкая лира 0,2488 0,0009 0,0005 -0,4298 1 австралийский доллар 1,2134 0,0200 0,0455 0,2494 1 аргентинский песо 0,0237 0 -0,0007 0,2066 1 белорусский рубль 0,7122 0 -0,0036 0,3184 1 бразильский реал 0,3286 0,0098 0,0086 0,0290 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,1051 1 южноафриканский ранд 0,1037 0,0014 0,0056 -0,1726 100 южнокорейских вон 0,1424 0,0779 0,0022 -0,0357 1 чешская крона 0,0745 0,0015 0,0031 -0,3473 100 чилийских песо 0,2197 0,0037 0,0113 0,0459 1 китайский юань 0,2438 0,0007 0,0036 0,5281 1 датская крона 0,2636 0,0026 0,0082 -1,9063 1 грузинский лари 0,5527 -0,0017 -0,0068 0,0106 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 2,1581 1 индийская рупия 0,0228 0,0001 0,0005 -0,1695 1 британский фунт стерлингов 2,1621 0,0107 0,0560 -1,7244 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0001 -0,0004 -0,2888 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,5221 1 шведская крона 0,1916 0,0022 0,0114 -5,0916 1 швейцарский франк 1,8235 0,0139 0,0357 1,2598 1 израильский шекель 0,4974 0,0008 0,0048 5,5117 1 канадский доллар 1,2642 0,0062 0,0130 -0,1081 1 кувейтский динар 5,536 0,0035 0,0129 -0,3913 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 0,0239 1 киргизский сом 0,0219 0 -0,0007 0,3028 100 ливанских фунтов 0,1133 0,0009 0,0011 -0,0260 1 малайзийский ринггит 0,3997 0,0011 0,0018 -0,0982 1 мексиканский песо 0,0763 0,0007 0,0009 0,0865 1 молдавская лея 0,1001 -0,0002 0,0016 -0,2616 1 египетский фунт 0,1063 -0,0002 0,0012 -0,0103 1 норвежская крона 0,1868 0,0025 0,0099 -0,8062 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0103 1 польский злотый 0,4428 0,0066 0,0161 -0,8062 1 сингапурский доллар 1,2285 0,0064 0,0103 0,7752 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0002 -1,8985 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3639 0,0002 0,0236 0,0121 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0001 0,0003 0,0031 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 -0,0003 -0,0023 -0,0049 100 японских иен 1,5908 0,0068 0,0009 0,0162 1 новозеландский доллар 1,1297 0,0141 0,0362 -0,0221

(Автор: Фидан Бабаева.)

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