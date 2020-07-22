Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров

Финансы 22 июля 2020 10:52 (UTC+04:00)
Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9615 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют

22.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9615

0,0187

0,0572

0,0546

1 российский рубль

0,024

0,0002

-0,0004

0,3771

1 турецкая лира

0,2488

0,0009

0,0005

-0,4298

1 австралийский доллар

1,2134

0,0200

0,0455

0,2494

1 аргентинский песо

0,0237

0

-0,0007

0,2066

1 белорусский рубль

0,7122

0

-0,0036

0,3184

1 бразильский реал

0,3286

0,0098

0,0086

0,0290

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

-0,1051

1 южноафриканский ранд

0,1037

0,0014

0,0056

-0,1726

100 южнокорейских вон

0,1424

0,0779

0,0022

-0,0357

1 чешская крона

0,0745

0,0015

0,0031

-0,3473

100 чилийских песо

0,2197

0,0037

0,0113

0,0459

1 китайский юань

0,2438

0,0007

0,0036

0,5281

1 датская крона

0,2636

0,0026

0,0082

-1,9063

1 грузинский лари

0,5527

-0,0017

-0,0068

0,0106

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0

2,1581

1 индийская рупия

0,0228

0,0001

0,0005

-0,1695

1 британский фунт стерлингов

2,1621

0,0107

0,0560

-1,7244

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0001

-0,0004

-0,2888

100 иранских риалов

0,004

0

0

0,5221

1 шведская крона

0,1916

0,0022

0,0114

-5,0916

1 швейцарский франк

1,8235

0,0139

0,0357

1,2598

1 израильский шекель

0,4974

0,0008

0,0048

5,5117

1 канадский доллар

1,2642

0,0062

0,0130

-0,1081

1 кувейтский динар

5,536

0,0035

0,0129

-0,3913

1 казахский тенге

0,0041

0

-0,0001

0,0239

1 киргизский сом

0,0219

0

-0,0007

0,3028

100 ливанских фунтов

0,1133

0,0009

0,0011

-0,0260

1 малайзийский ринггит

0,3997

0,0011

0,0018

-0,0982

1 мексиканский песо

0,0763

0,0007

0,0009

0,0865

1 молдавская лея

0,1001

-0,0002

0,0016

-0,2616

1 египетский фунт

0,1063

-0,0002

0,0012

-0,0103

1 норвежская крона

0,1868

0,0025

0,0099

-0,8062

100 узбекских сомов

0,0167

0

0

-0,0103

1 польский злотый

0,4428

0,0066

0,0161

-0,8062

1 сингапурский доллар

1,2285

0,0064

0,0103

0,7752

1 саудовский риал

0,4533

0

0,0002

-1,8985

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3639

0,0002

0,0236

0,0121

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0001

0,0003

0,0031

1 таджикский сомони

0,1649

0

0

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

-0,0003

-0,0023

-0,0049

100 японских иен

1,5908

0,0068

0,0009

0,0162

1 новозеландский доллар

1,1297

0,0141

0,0362

-0,0221

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

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