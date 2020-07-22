Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9615 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
22.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9615
|
0,0187
|
0,0572
|
0,0546
|
1 российский рубль
|
0,024
|
0,0002
|
-0,0004
|
0,3771
|
1 турецкая лира
|
0,2488
|
0,0009
|
0,0005
|
-0,4298
|
1 австралийский доллар
|
1,2134
|
0,0200
|
0,0455
|
0,2494
|
1 аргентинский песо
|
0,0237
|
0
|
-0,0007
|
0,2066
|
1 белорусский рубль
|
0,7122
|
0
|
-0,0036
|
0,3184
|
1 бразильский реал
|
0,3286
|
0,0098
|
0,0086
|
0,0290
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,1051
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1037
|
0,0014
|
0,0056
|
-0,1726
|
100 южнокорейских вон
|
0,1424
|
0,0779
|
0,0022
|
-0,0357
|
1 чешская крона
|
0,0745
|
0,0015
|
0,0031
|
-0,3473
|
100 чилийских песо
|
0,2197
|
0,0037
|
0,0113
|
0,0459
|
1 китайский юань
|
0,2438
|
0,0007
|
0,0036
|
0,5281
|
1 датская крона
|
0,2636
|
0,0026
|
0,0082
|
-1,9063
|
1 грузинский лари
|
0,5527
|
-0,0017
|
-0,0068
|
0,0106
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
2,1581
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,1695
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1621
|
0,0107
|
0,0560
|
-1,7244
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,2888
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,5221
|
1 шведская крона
|
0,1916
|
0,0022
|
0,0114
|
-5,0916
|
1 швейцарский франк
|
1,8235
|
0,0139
|
0,0357
|
1,2598
|
1 израильский шекель
|
0,4974
|
0,0008
|
0,0048
|
5,5117
|
1 канадский доллар
|
1,2642
|
0,0062
|
0,0130
|
-0,1081
|
1 кувейтский динар
|
5,536
|
0,0035
|
0,0129
|
-0,3913
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
0,0239
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
-0,0007
|
0,3028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1133
|
0,0009
|
0,0011
|
-0,0260
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3997
|
0,0011
|
0,0018
|
-0,0982
|
1 мексиканский песо
|
0,0763
|
0,0007
|
0,0009
|
0,0865
|
1 молдавская лея
|
0,1001
|
-0,0002
|
0,0016
|
-0,2616
|
1 египетский фунт
|
0,1063
|
-0,0002
|
0,0012
|
-0,0103
|
1 норвежская крона
|
0,1868
|
0,0025
|
0,0099
|
-0,8062
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0103
|
1 польский злотый
|
0,4428
|
0,0066
|
0,0161
|
-0,8062
|
1 сингапурский доллар
|
1,2285
|
0,0064
|
0,0103
|
0,7752
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0002
|
-1,8985
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3639
|
0,0002
|
0,0236
|
0,0121
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
-0,0003
|
-0,0023
|
-0,0049
|
100 японских иен
|
1,5908
|
0,0068
|
0,0009
|
0,0162
|
1 новозеландский доллар
|
1,1297
|
0,0141
|
0,0362
|
-0,0221
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva