Госкомстат Азербайджана о капиталовложениях в первом полугодии

БАКУ/Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе-июне 2020 года в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 5,9 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По данным Госкомстата, это на 2,7 процента меньше, чем в предыдущем году. В структуре вложений 3,97 миллиарда манатов или 66,8 процента средств было потрачено на производственные площади, 1,3 миллиарда манатов (22,7 процента) - зоны обслуживания и 626,1 миллиона манатов (10,5 процента) - на строительство домов.

Объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 17,5 процента, а объем средств, направляемых в ненефтяной сектор, сократился на 15,5 процента.

В общей стоимости капитальных вложений предприятия и организации обеспечили 61,6 процента, на бюджетные средства пришлись 22,2 процента, частные средства - 6,2 процента, банковские кредиты – 5,4 процента, внебюджетные средства – 2,4 процента, прочие средства - 2,2 процента.

За месяц объем капиталовложений вырос на 1 миллиард манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: )

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