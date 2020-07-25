Золото в Азербайджане в течение недели подорожало (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 131,393 маната (4,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3141,219 маната, что на три процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
6 июля
|
3015,018
|
20 июля
|
3075,4105
|
7 июля
|
3032,868
|
21 июля
|
3090,3025
|
8 июля
|
3051,5255
|
22 июля
|
3156,424
|
9 июля
|
3080,0175
|
22 июля
|
3177,1555
|
10 июля
|
3062,5925
|
23 июля
|
3206,8035
|
Средняя стоимость за неделю
|
3048,4043
|
Средняя стоимость за неделю
|
3141,219
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 5,5633 маната (16,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 36,4388 маната, что на 19,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
6 июля
|
30,6237
|
20 июля
|
32,8423
|
7 июля
|
30,9817
|
21 июля
|
34,386
|
8 июля
|
31,1109
|
22 июля
|
37,9967
|
9 июля
|
31,9701
|
22 июля
|
38,5636
|
10 июля
|
31,6464
|
23 июля
|
38,4056
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,5806
|
Средняя стоимость за неделю
|
36,4388
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 110,2195 маната (7,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1491,8452 маната, что на 6,9 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
6 июля
|
1383,664
|
20 июля
|
1429,6065
|
7 июля
|
1402,1175
|
21 июля
|
1436,2195
|
8 июля
|
1431,179
|
22 июля
|
1494,8695
|
9 июля
|
1452,8625
|
22 июля
|
1558,7045
|
10 июля
|
1418,752
|
23 июля
|
1539,826
|
Средняя стоимость за неделю
|
1395,602
|
Средняя стоимость за неделю
|
1491,8452
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане выросла на 197,0725 маната (5,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3569,9779 маната, что на 8,6 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
6 июля
|
3259,138
|
20 июля
|
3436,873
|
7 июля
|
3288,7945
|
21 июля
|
3488,706
|
8 июля
|
3288,7945
|
22 июля
|
3644,936
|
9 июля
|
3290,1545
|
22 июля
|
3645,429
|
10 июля
|
3307,027
|
23 июля
|
3633,9455
|
Средняя стоимость за неделю
|
3286,7817
|
Средняя стоимость за неделю
|
3569,9779
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: Fidan_Babaeva