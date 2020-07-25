Золото в Азербайджане в течение недели подорожало (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 131,393 маната (4,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3141,219 маната, что на три процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 6 июля 3015,018 20 июля 3075,4105 7 июля 3032,868 21 июля 3090,3025 8 июля 3051,5255 22 июля 3156,424 9 июля 3080,0175 22 июля 3177,1555 10 июля 3062,5925 23 июля 3206,8035 Средняя стоимость за неделю 3048,4043 Средняя стоимость за неделю 3141,219

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 5,5633 маната (16,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 36,4388 маната, что на 19,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 6 июля 30,6237 20 июля 32,8423 7 июля 30,9817 21 июля 34,386 8 июля 31,1109 22 июля 37,9967 9 июля 31,9701 22 июля 38,5636 10 июля 31,6464 23 июля 38,4056 Средняя стоимость за неделю 30,5806 Средняя стоимость за неделю 36,4388

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 110,2195 маната (7,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1491,8452 маната, что на 6,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 6 июля 1383,664 20 июля 1429,6065 7 июля 1402,1175 21 июля 1436,2195 8 июля 1431,179 22 июля 1494,8695 9 июля 1452,8625 22 июля 1558,7045 10 июля 1418,752 23 июля 1539,826 Средняя стоимость за неделю 1395,602 Средняя стоимость за неделю 1491,8452

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане выросла на 197,0725 маната (5,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3569,9779 маната, что на 8,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 6 июля 3259,138 20 июля 3436,873 7 июля 3288,7945 21 июля 3488,706 8 июля 3288,7945 22 июля 3644,936 9 июля 3290,1545 22 июля 3645,429 10 июля 3307,027 23 июля 3633,9455 Средняя стоимость за неделю 3286,7817 Средняя стоимость за неделю 3569,9779

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva