Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $1912 за тройскую унцию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:03 (GMT+4).
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 г.
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