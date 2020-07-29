Манат дорожает к валютам стран - основных партнеров Азербайджана

Финансы 29 июля 2020 10:16 (UTC+04:00)
Манат дорожает к валютам стран - основных партнеров Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9939 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют

29.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9939

-0,0006

0,0825

0,1023

1 российский рубль

0,0234

-0,0004

-0,0009

-0,0034

1 турецкая лира

0,2451

-0,0020

-0,0029

-0,0548

1 австралийский доллар

1,2173

0,0032

0,0486

0,0434

1 аргентинский песо

0,0236

0

-0,0006

-0,0156

1 белорусский рубль

0,7044

-0,0072

-0,0077

-0,1339

1 бразильский реал

0,3296

-0,0005

0,0196

-0,1204

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,103

-0,0003

0,0048

-0,0158

100 южнокорейских вон

0,1422

0,0004

0,0006

-0,0013

1 чешская крона

0,0759

-0,0003

0,0045

0,0019

100 чилийских песо

0,2216

0,0006

0,0138

-0,0230

1 китайский юань

0,2427

-0,0001

0,0025

-0,0040

1 датская крона

0,2679

-0,0001

0,0114

0,0146

1 грузинский лари

0,5515

-0,0009

-0,0046

-0,0290

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0

0,0018

1 индийская рупия

0,0227

0

0,0002

-0,0020

1 британский фунт стерлингов

2,1961

0,0103

0,0935

0,0938

100 индонезийских рупий

0,0116

-0,0001

-0,0003

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1936

-0,0005

0,0109

0,0147

1 швейцарский франк

1,8526

0,0079

0,0576

0,1410

1 израильский шекель

0,4979

0,0002

0,0021

0,0156

1 канадский доллар

1,2709

-0,0011

0,0268

-0,0197

1 кувейтский динар

5,5561

0,0027

0,0315

-0,0267

1 казахский тенге

0,0041

0

-0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,022

0,0001

-0,0005

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1123

0,0001

-0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4001

0,0001

0,0035

-0,0124

1 мексиканский песо

0,0774

0,0002

0,0036

-0,0118

1 молдавская лея

0,1015

0,0003

0,0027

0,0052

1 египетский фунт

0,1066

0,0004

0,0014

0,0041

1 норвежская крона

0,1865

0,0002

0,0111

-0,0085

100 узбекских сомов

0,0167

0

0

-0,0030

1 польский злотый

0,4516

-0,0024

0,0239

0,0088

1 сингапурский доллар

1,2334

0,0007

0,0134

-0,0058

1 саудовский риал

0,4532

0

0

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3894

0,0011

0,0483

0,0481

1 тайваньский доллар

0,058

-0,0001

0,0004

0,0033

1 таджикский сомони

0,1649

0

0

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

-0,0002

-0,0024

-0,0058

100 японских иен

1,6179

0,0077

0,0305

0,0524

1 новозеландский доллар

1,1308

-0,0013

0,0380

0,0039

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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