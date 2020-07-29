Манат дорожает к валютам стран - основных партнеров Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9939 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 29.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9939 -0,0006 0,0825 0,1023 1 российский рубль 0,0234 -0,0004 -0,0009 -0,0034 1 турецкая лира 0,2451 -0,0020 -0,0029 -0,0548 1 австралийский доллар 1,2173 0,0032 0,0486 0,0434 1 аргентинский песо 0,0236 0 -0,0006 -0,0156 1 белорусский рубль 0,7044 -0,0072 -0,0077 -0,1339 1 бразильский реал 0,3296 -0,0005 0,0196 -0,1204 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,103 -0,0003 0,0048 -0,0158 100 южнокорейских вон 0,1422 0,0004 0,0006 -0,0013 1 чешская крона 0,0759 -0,0003 0,0045 0,0019 100 чилийских песо 0,2216 0,0006 0,0138 -0,0230 1 китайский юань 0,2427 -0,0001 0,0025 -0,0040 1 датская крона 0,2679 -0,0001 0,0114 0,0146 1 грузинский лари 0,5515 -0,0009 -0,0046 -0,0290 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0018 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0002 -0,0020 1 британский фунт стерлингов 2,1961 0,0103 0,0935 0,0938 100 индонезийских рупий 0,0116 -0,0001 -0,0003 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1936 -0,0005 0,0109 0,0147 1 швейцарский франк 1,8526 0,0079 0,0576 0,1410 1 израильский шекель 0,4979 0,0002 0,0021 0,0156 1 канадский доллар 1,2709 -0,0011 0,0268 -0,0197 1 кувейтский динар 5,5561 0,0027 0,0315 -0,0267 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,022 0,0001 -0,0005 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1123 0,0001 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4001 0,0001 0,0035 -0,0124 1 мексиканский песо 0,0774 0,0002 0,0036 -0,0118 1 молдавская лея 0,1015 0,0003 0,0027 0,0052 1 египетский фунт 0,1066 0,0004 0,0014 0,0041 1 норвежская крона 0,1865 0,0002 0,0111 -0,0085 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0030 1 польский злотый 0,4516 -0,0024 0,0239 0,0088 1 сингапурский доллар 1,2334 0,0007 0,0134 -0,0058 1 саудовский риал 0,4532 0 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3894 0,0011 0,0483 0,0481 1 тайваньский доллар 0,058 -0,0001 0,0004 0,0033 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 -0,0002 -0,0024 -0,0058 100 японских иен 1,6179 0,0077 0,0305 0,0524 1 новозеландский доллар 1,1308 -0,0013 0,0380 0,0039

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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