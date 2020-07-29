Манат дорожает к валютам стран - основных партнеров Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9939 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
29.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9939
|
-0,0006
|
0,0825
|
0,1023
|
1 российский рубль
|
0,0234
|
-0,0004
|
-0,0009
|
-0,0034
|
1 турецкая лира
|
0,2451
|
-0,0020
|
-0,0029
|
-0,0548
|
1 австралийский доллар
|
1,2173
|
0,0032
|
0,0486
|
0,0434
|
1 аргентинский песо
|
0,0236
|
0
|
-0,0006
|
-0,0156
|
1 белорусский рубль
|
0,7044
|
-0,0072
|
-0,0077
|
-0,1339
|
1 бразильский реал
|
0,3296
|
-0,0005
|
0,0196
|
-0,1204
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,103
|
-0,0003
|
0,0048
|
-0,0158
|
100 южнокорейских вон
|
0,1422
|
0,0004
|
0,0006
|
-0,0013
|
1 чешская крона
|
0,0759
|
-0,0003
|
0,0045
|
0,0019
|
100 чилийских песо
|
0,2216
|
0,0006
|
0,0138
|
-0,0230
|
1 китайский юань
|
0,2427
|
-0,0001
|
0,0025
|
-0,0040
|
1 датская крона
|
0,2679
|
-0,0001
|
0,0114
|
0,0146
|
1 грузинский лари
|
0,5515
|
-0,0009
|
-0,0046
|
-0,0290
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0018
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0002
|
-0,0020
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1961
|
0,0103
|
0,0935
|
0,0938
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1936
|
-0,0005
|
0,0109
|
0,0147
|
1 швейцарский франк
|
1,8526
|
0,0079
|
0,0576
|
0,1410
|
1 израильский шекель
|
0,4979
|
0,0002
|
0,0021
|
0,0156
|
1 канадский доллар
|
1,2709
|
-0,0011
|
0,0268
|
-0,0197
|
1 кувейтский динар
|
5,5561
|
0,0027
|
0,0315
|
-0,0267
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,022
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,0001
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4001
|
0,0001
|
0,0035
|
-0,0124
|
1 мексиканский песо
|
0,0774
|
0,0002
|
0,0036
|
-0,0118
|
1 молдавская лея
|
0,1015
|
0,0003
|
0,0027
|
0,0052
|
1 египетский фунт
|
0,1066
|
0,0004
|
0,0014
|
0,0041
|
1 норвежская крона
|
0,1865
|
0,0002
|
0,0111
|
-0,0085
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0030
|
1 польский злотый
|
0,4516
|
-0,0024
|
0,0239
|
0,0088
|
1 сингапурский доллар
|
1,2334
|
0,0007
|
0,0134
|
-0,0058
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3894
|
0,0011
|
0,0483
|
0,0481
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
-0,0002
|
-0,0024
|
-0,0058
|
100 японских иен
|
1,6179
|
0,0077
|
0,0305
|
0,0524
|
1 новозеландский доллар
|
1,1308
|
-0,0013
|
0,0380
|
0,0039
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili