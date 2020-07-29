Спрос на ноты Центробанка превысил предложение втрое

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 28 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 200 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение биржи.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона значительно превысил предложение. Так, 21 инвестор подали 14 заявок на общую номинальную сумму 623,64 миллиона манатов, что в 3,1 раза превысило размер предложения. Ценовые предложения были сформированы в интервале между 99,4589 маната с доходностью в 6,99 процента и 99,4966 с доходностью в 6,51 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4966 маната с доходностью в 6,51 процента, средневзвешенная цена находилась на этом же уровне. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 26 августа 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 29 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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