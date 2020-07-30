ЦБА Азербайджана снизил учетную ставку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку на 0,25 процента, до уровня 6,75 процента, сообщает в четверг Trend с пресс-конференции ЦБА.

При этом верхний предел коридора процентных ставок также понижен на 0,25 процента, с 7,5 процента до 7,25 процента для обеспечения высокой ликвидности банков и стимулирования кредитования.

Нижний предел ставки понижен на 0,25 процента до уровня 6,25 процента.

Это решение было принято в свете значительных изменений в балансе рисков и выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности и приближения к целям макроэкономической стабильности с момента последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.



Отмечается, что в результате скоординированной деятельности правительства Азербайджана и Центрального банка в условиях внешних шоков обеспечивается равновесие на валютном рынке. С начала года значительных изменений не произошло, и годовая инфляция осталась ниже центра целевого диапазона на отметке 3,3 процента.



Центральный банк занимает сбалансированную позицию между ценовой и финансовой стабильностью и поддержкой экономической активности и занятости, и продолжит принимать все возможные меры в рамках поддержки макроэкономической стабильности в стране и удержании инфляции в пределах заявленного целевого показателя.



Указанное выше решение вступает в силу с 30 июля 2020 года. Следующее решение правления Центрального банка о параметрах процентного коридора будет обнародовано 18 сентября 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili