Спрос банков на валютном аукционе ЦБА полностью обеспечен

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, в ходе которого местные банки приобрели инвалюту на сумму 63,1 миллиона долларов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе увеличился относительно предыдущего показателя на 4,1 процента, или на 2,6 миллиона долларов.

Учитывая количество дней, оставшихся до очередного, проводимого по графику валютного аукциона, а также с целью обеспечения бесперебойности торговли валютой в выходные дни, спрос банков на аукционе был полностью обеспечен.

На аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7 маната.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Эльдар Джанашвили)