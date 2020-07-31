Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли

Американская компания Apple зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг отчетность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка компании составила $59,7 млрд, а чистая прибыль - $11,3 млрд. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в 2019 финансовом году. Тогда выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль - $10 млрд.

Аналитики, опрошенные сотрудниками компании FactSet, полагали, что Apple зафиксирует выручку в размере $52,2 млрд. Компания не представила прогнозов относительно финансовых показателей по итогам четвертого квартала финансового года.

Основная часть выручки Apple в отчетный период пришлась на поступления от продаж смартфонов iPhone, а также от работы сервисов компании. Глава Apple Тим Кук в интервью агентству Reuters отметил, что спрос на продукцию компании несколько снизился в апреле, но повышался в мае и июне. По мнению предпринимателя, этому способствовали принятые в разных странах меры по стимулированию экономики.