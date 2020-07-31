Ассоциация страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на рынок ОСАГО

БАКУ /Trend/ - Влияние пандемии коронавируса не обошло стороной и страховой сектор Азербайджана, который является составной частью финансового рынка страны и оказывает влияние на все сферы повседневной жизни.

Об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

По словам источника, сокращение использования автомобилей из-за карантинного режима, применяемого в нашей стране в апреле-мае, привело к снижению суммы платежей за дорожно-транспортные происшествия по сравнению с другими месяцами.

"Таким образом, в апреле 2020 года наблюдалось снижение платежей по "Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО) на 23 процента по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Продолжение мер изоляции в мае также привело к снижению выплат на 94 процентов в течение месяца по сравнению с маем прошлого года",- сказали в ассоциации.

В ассоциации подчеркнули, что ограничительные меры, принятые в апреле и мае, обусловили продление контрактов ОСАГО.

"Так, в апреле 2020 года произошло снижение сборов на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдалось снижение сборов на 18 процентов",- сказали в ассоциации.

Относительно прогнозов на 2020 год, в ассоциации сказали, что пандемия привела к резкому изменению прогнозов экспертов также для мирового страхового рынка. Если эксперты ожидали рост страхового рынка на 6-7 процентов к 2020 году, то в нынешней ситуации главная цель — завершить год с минимальным ущербом и сохранить финансовую устойчивость.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева. Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva