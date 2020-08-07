Евро начал дешеветь к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое августа установлен на уровне 1,7 и 2,012 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
07.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,012
|
-0,0075
|
0,0890
|
0,1061
|
1 российский рубль
|
1,2251
|
1,2018
|
0,0406
|
0,0867
|
1 турецкая лира
|
0,0234
|
-0,2175
|
-0,0006
|
-0,0141
|
1 австралийский доллар
|
0,6966
|
-0,5276
|
-0,0011
|
-0,1329
|
1 аргентинский песо
|
0,3188
|
0,2954
|
0,0014
|
-0,1102
|
1 белорусский рубль
|
0,4628
|
-0,2354
|
0
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,0971
|
-0,2241
|
-0,0029
|
-0,0166
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,1432
|
-0,3196
|
0,0007
|
0,0033
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0763
|
-0,0219
|
0,0042
|
0,0023
|
100 южнокорейских вон
|
0,2201
|
0,0766
|
0,0071
|
-0,0173
|
1 чешская крона
|
0,244
|
0,1666
|
0,0016
|
0,0028
|
100 чилийских песо
|
0,2701
|
0,0514
|
0,0120
|
0,0148
|
1 китайский юань
|
0,5533
|
0,3084
|
-0,0031
|
-0,0283
|
1 датская крона
|
0,2194
|
-0,0516
|
0
|
0,0025
|
1 грузинский лари
|
0,0227
|
-0,5308
|
-0,0001
|
-0,0013
|
1 гонконгский доллар
|
2,23
|
2,0106
|
0,1040
|
0,1612
|
1 индийская рупия
|
0,0116
|
-0,0111
|
-0,0002
|
-0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
0,004
|
-2,2290
|
0
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,1949
|
0,1832
|
0,0110
|
0,0176
|
100 иранских риалов
|
1,8637
|
1,8597
|
0,0604
|
0,1216
|
1 шведская крона
|
0,4996
|
0,3031
|
0,0076
|
0,0116
|
1 швейцарский франк
|
1,2725
|
-0,5988
|
0,0180
|
-0,0061
|
1 израильский шекель
|
5,5638
|
5,0647
|
0,0367
|
-0,0302
|
1 канадский доллар
|
0,0041
|
-1,2781
|
-0,0001
|
-0,0003
|
1 кувейтский динар
|
0,0219
|
-5,5407
|
0,0003
|
-0,0024
|
1 казахский тенге
|
0,1126
|
0,1085
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,4054
|
0,3835
|
0,0075
|
0,0003
|
100 ливанских фунтов
|
0,0756
|
-0,0371
|
-0,0004
|
-0,0110
|
1 малайзийский ринггит
|
0,1028
|
-0,3034
|
0,0046
|
0,0074
|
1 мексиканский песо
|
0,1066
|
0,0306
|
0,0008
|
0,0039
|
1 молдавская лея
|
0,1885
|
0,0858
|
0,0076
|
-0,0022
|
1 египетский фунт
|
0,0167
|
-0,0896
|
0
|
-0,0028
|
1 норвежская крона
|
0,4548
|
0,2647
|
0,0242
|
0,0134
|
100 узбекских сомов
|
0,0232
|
0,0066
|
-0,0005
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
1,2398
|
0,7808
|
0,0188
|
0,0115
|
1 сингапурский доллар
|
0,4533
|
-0,7883
|
0,0001
|
0,0001
|
1 саудовский риал
|
2,4018
|
1,9485
|
0,0575
|
0,0622
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
0,234
|
-2,1664
|
-0,0137
|
-0,0738
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0
|
-0,0016
|
-0,0054
|
100 японских иен
|
1,6105
|
-0,0005
|
0,0271
|
0,0083
|
1 новозеландский доллар
|
1,1336
|
0,0045
|
0,0192
|
0,0461
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili