Евро начал дешеветь к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое августа установлен на уровне 1,7 и 2,012 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 07.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 2,012 -0,0075 0,0890 0,1061 1 российский рубль 1,2251 1,2018 0,0406 0,0867 1 турецкая лира 0,0234 -0,2175 -0,0006 -0,0141 1 австралийский доллар 0,6966 -0,5276 -0,0011 -0,1329 1 аргентинский песо 0,3188 0,2954 0,0014 -0,1102 1 белорусский рубль 0,4628 -0,2354 0 0 1 бразильский реал 0,0971 -0,2241 -0,0029 -0,0166 1 дирхам ОАЭ 0,1432 -0,3196 0,0007 0,0033 1 южноафриканский ранд 0,0763 -0,0219 0,0042 0,0023 100 южнокорейских вон 0,2201 0,0766 0,0071 -0,0173 1 чешская крона 0,244 0,1666 0,0016 0,0028 100 чилийских песо 0,2701 0,0514 0,0120 0,0148 1 китайский юань 0,5533 0,3084 -0,0031 -0,0283 1 датская крона 0,2194 -0,0516 0 0,0025 1 грузинский лари 0,0227 -0,5308 -0,0001 -0,0013 1 гонконгский доллар 2,23 2,0106 0,1040 0,1612 1 индийская рупия 0,0116 -0,0111 -0,0002 -0,0003 1 британский фунт стерлингов 0,004 -2,2290 0 0 100 индонезийских рупий 0,1949 0,1832 0,0110 0,0176 100 иранских риалов 1,8637 1,8597 0,0604 0,1216 1 шведская крона 0,4996 0,3031 0,0076 0,0116 1 швейцарский франк 1,2725 -0,5988 0,0180 -0,0061 1 израильский шекель 5,5638 5,0647 0,0367 -0,0302 1 канадский доллар 0,0041 -1,2781 -0,0001 -0,0003 1 кувейтский динар 0,0219 -5,5407 0,0003 -0,0024 1 казахский тенге 0,1126 0,1085 -0,0001 0,0002 1 киргизский сом 0,4054 0,3835 0,0075 0,0003 100 ливанских фунтов 0,0756 -0,0371 -0,0004 -0,0110 1 малайзийский ринггит 0,1028 -0,3034 0,0046 0,0074 1 мексиканский песо 0,1066 0,0306 0,0008 0,0039 1 молдавская лея 0,1885 0,0858 0,0076 -0,0022 1 египетский фунт 0,0167 -0,0896 0 -0,0028 1 норвежская крона 0,4548 0,2647 0,0242 0,0134 100 узбекских сомов 0,0232 0,0066 -0,0005 -0,0029 1 польский злотый 1,2398 0,7808 0,0188 0,0115 1 сингапурский доллар 0,4533 -0,7883 0,0001 0,0001 1 саудовский риал 2,4018 1,9485 0,0575 0,0622 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 0,234 -2,1664 -0,0137 -0,0738 1 тайваньский доллар 0,0578 -0,0001 0,0001 0,0038 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0 -0,0016 -0,0054 100 японских иен 1,6105 -0,0005 0,0271 0,0083 1 новозеландский доллар 1,1336 0,0045 0,0192 0,0461

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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