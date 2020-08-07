В Азербайджане в ближайшие дни будет обеспечено предоставление единовременных выплат в размере 190 манатов - министр

БАКУ /Trend/ - Поручение Президента Ильхама Алиева о выдаче единовременных выплат в размере 190 манатов по 13 городам и районам, где действует особый карантинный режим, будет исполнено в кратчайшие сроки, и в ближайшие дни будет обеспечено предоставление этих выплат.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend.