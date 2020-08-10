Манат укрепляется к валютам основных стран-партнеров

Финансы 10 августа 2020 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепляется к валютам основных стран-партнеров

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0046 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

10.08.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

2,0046

-0,0074

0,0883

0,1014

1 российский рубль

0,0232

0

-0,0008

-0,0029

1 турецкая лира

0,2329

-0,0011

-0,0148

-0,0775

1 австралийский доллар

1,2176

-0,0075

0,0384

0,0602

1 аргентинский песо

0,0234

0

-0,0006

-0,0142

1 белорусский рубль

0,6939

-0,0027

-0,0058

-0,1355

1 бразильский реал

0,3126

-0,0062

-0,0055

-0,1212

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0965

-0,0006

-0,0042

-0,0166

100 южнокорейских вон

0,1433

0,0001

0,0020

0,0029

1 чешская крона

0,0762

-0,0001

0,0044

0,0024

100 чилийских песо

0,2158

-0,0043

0,0001

-0,0239

1 китайский юань

0,244

0

0,0013

0,0029

1 датская крона

0,2691

-0,0010

0,0118

0,0141

1 грузинский лари

0,5531

-0,0002

-0,0011

-0,0256

1 гонконгский доллар

0,2193

-0,0001

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0227

0

0,0001

-0,0014

1 британский фунт стерлингов

2,2216

-0,0084

0,0821

0,1587

100 индонезийских рупий

0,0116

0

-0,0002

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1944

-0,0005

0,0108

0,0172

1 швейцарский франк

1,8615

-0,0022

0,0562

0,1162

1 израильский шекель

0,4981

-0,0015

0,0057

0,0092

1 канадский доллар

1,2708

-0,0017

0,0215

-0,0148

1 кувейтский динар

5,5633

-0,0005

0,0388

-0,0251

1 казахский тенге

0,0041

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0219

0

0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1123

-0,0003

0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,4054

0

0,0071

-0,0006

1 мексиканский песо

0,076

0,0004

0,0013

-0,0115

1 молдавская лея

0,1028

0

0,0036

0,0062

1 египетский фунт

0,1064

-0,0002

0,0001

0,0037

1 норвежская крона

0,1881

-0,0004

0,0093

-0,0024

100 узбекских сомов

0,0166

-0,0001

-0,0001

-0,0029

1 польский злотый

0,4541

-0,0007

0,0257

0,0138

1 сингапурский доллар

1,2385

-0,0013

0,0189

0,0080

1 саудовский риал

0,4533

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3986

-0,0032

0,0514

0,0593

1 тайваньский доллар

0,0578

0

0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1649

0

0

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0616

0,0002

-0,0015

-0,0062

100 японских иен

1,6073

-0,0032

0,0178

0,0035

1 новозеландский доллар

1,1233

-0,0103

0,0094

0,0201

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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