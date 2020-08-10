Манат укрепляется к валютам основных стран-партнеров

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0046 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют 10.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 2,0046 -0,0074 0,0883 0,1014 1 российский рубль 0,0232 0 -0,0008 -0,0029 1 турецкая лира 0,2329 -0,0011 -0,0148 -0,0775 1 австралийский доллар 1,2176 -0,0075 0,0384 0,0602 1 аргентинский песо 0,0234 0 -0,0006 -0,0142 1 белорусский рубль 0,6939 -0,0027 -0,0058 -0,1355 1 бразильский реал 0,3126 -0,0062 -0,0055 -0,1212 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0965 -0,0006 -0,0042 -0,0166 100 южнокорейских вон 0,1433 0,0001 0,0020 0,0029 1 чешская крона 0,0762 -0,0001 0,0044 0,0024 100 чилийских песо 0,2158 -0,0043 0,0001 -0,0239 1 китайский юань 0,244 0 0,0013 0,0029 1 датская крона 0,2691 -0,0010 0,0118 0,0141 1 грузинский лари 0,5531 -0,0002 -0,0011 -0,0256 1 гонконгский доллар 0,2193 -0,0001 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0001 -0,0014 1 британский фунт стерлингов 2,2216 -0,0084 0,0821 0,1587 100 индонезийских рупий 0,0116 0 -0,0002 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1944 -0,0005 0,0108 0,0172 1 швейцарский франк 1,8615 -0,0022 0,0562 0,1162 1 израильский шекель 0,4981 -0,0015 0,0057 0,0092 1 канадский доллар 1,2708 -0,0017 0,0215 -0,0148 1 кувейтский динар 5,5633 -0,0005 0,0388 -0,0251 1 казахский тенге 0,0041 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0219 0 0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1123 -0,0003 0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4054 0 0,0071 -0,0006 1 мексиканский песо 0,076 0,0004 0,0013 -0,0115 1 молдавская лея 0,1028 0 0,0036 0,0062 1 египетский фунт 0,1064 -0,0002 0,0001 0,0037 1 норвежская крона 0,1881 -0,0004 0,0093 -0,0024 100 узбекских сомов 0,0166 -0,0001 -0,0001 -0,0029 1 польский злотый 0,4541 -0,0007 0,0257 0,0138 1 сингапурский доллар 1,2385 -0,0013 0,0189 0,0080 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3986 -0,0032 0,0514 0,0593 1 тайваньский доллар 0,0578 0 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0616 0,0002 -0,0015 -0,0062 100 японских иен 1,6073 -0,0032 0,0178 0,0035 1 новозеландский доллар 1,1233 -0,0103 0,0094 0,0201

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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