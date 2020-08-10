Манат укрепляется к валютам основных стран-партнеров
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0046 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют
|
10.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0046
|
-0,0074
|
0,0883
|
0,1014
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0
|
-0,0008
|
-0,0029
|
1 турецкая лира
|
0,2329
|
-0,0011
|
-0,0148
|
-0,0775
|
1 австралийский доллар
|
1,2176
|
-0,0075
|
0,0384
|
0,0602
|
1 аргентинский песо
|
0,0234
|
0
|
-0,0006
|
-0,0142
|
1 белорусский рубль
|
0,6939
|
-0,0027
|
-0,0058
|
-0,1355
|
1 бразильский реал
|
0,3126
|
-0,0062
|
-0,0055
|
-0,1212
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0965
|
-0,0006
|
-0,0042
|
-0,0166
|
100 южнокорейских вон
|
0,1433
|
0,0001
|
0,0020
|
0,0029
|
1 чешская крона
|
0,0762
|
-0,0001
|
0,0044
|
0,0024
|
100 чилийских песо
|
0,2158
|
-0,0043
|
0,0001
|
-0,0239
|
1 китайский юань
|
0,244
|
0
|
0,0013
|
0,0029
|
1 датская крона
|
0,2691
|
-0,0010
|
0,0118
|
0,0141
|
1 грузинский лари
|
0,5531
|
-0,0002
|
-0,0011
|
-0,0256
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
-0,0001
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2216
|
-0,0084
|
0,0821
|
0,1587
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1944
|
-0,0005
|
0,0108
|
0,0172
|
1 швейцарский франк
|
1,8615
|
-0,0022
|
0,0562
|
0,1162
|
1 израильский шекель
|
0,4981
|
-0,0015
|
0,0057
|
0,0092
|
1 канадский доллар
|
1,2708
|
-0,0017
|
0,0215
|
-0,0148
|
1 кувейтский динар
|
5,5633
|
-0,0005
|
0,0388
|
-0,0251
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
-0,0003
|
0,0003
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4054
|
0
|
0,0071
|
-0,0006
|
1 мексиканский песо
|
0,076
|
0,0004
|
0,0013
|
-0,0115
|
1 молдавская лея
|
0,1028
|
0
|
0,0036
|
0,0062
|
1 египетский фунт
|
0,1064
|
-0,0002
|
0,0001
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,1881
|
-0,0004
|
0,0093
|
-0,0024
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
0,4541
|
-0,0007
|
0,0257
|
0,0138
|
1 сингапурский доллар
|
1,2385
|
-0,0013
|
0,0189
|
0,0080
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3986
|
-0,0032
|
0,0514
|
0,0593
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0616
|
0,0002
|
-0,0015
|
-0,0062
|
100 японских иен
|
1,6073
|
-0,0032
|
0,0178
|
0,0035
|
1 новозеландский доллар
|
1,1233
|
-0,0103
|
0,0094
|
0,0201
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili