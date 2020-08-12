Манат продолжает укрепляться к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9915 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 12.08.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9915 -0,0064 0,0752 0,0883 1 российский рубль 0,0231 0 -0,0009 -0,0030 1 турецкая лира 0,2352 0,0026 -0,0125 -0,0752 1 австралийский доллар 1,2095 -0,0114 0,0303 0,0521 1 аргентинский песо 0,0233 0 -0,0007 -0,0143 1 белорусский рубль 0,6929 -0,0010 -0,0068 -0,1365 1 бразильский реал 0,3159 0,0057 -0,0022 -0,1179 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0967 0,0003 -0,0040 -0,0164 100 южнокорейских вон 0,1432 -0,0003 0,0019 0,0028 1 чешская крона 0,0761 -0,0002 0,0043 0,0023 100 чилийских песо 0,2145 0,0027 -0,0012 -0,0252 1 китайский юань 0,2445 -0,0001 0,0018 0,0034 1 датская крона 0,2674 -0,0009 0,0101 0,0124 1 грузинский лари 0,553 0,0011 -0,0012 -0,0257 1 гонконгский доллар 0,2193 -0,0001 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0001 -0,0014 1 британский фунт стерлингов 2,2137 -0,0110 0,0742 0,1508 100 индонезийских рупий 0,0116 0 -0,0002 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1934 -0,0010 0,0098 0,0162 1 швейцарский франк 1,8485 -0,0095 0,0432 0,1032 1 израильский шекель 0,4988 -0,0001 0,0064 0,0099 1 канадский доллар 1,2741 -0,0014 0,0248 -0,0115 1 кувейтский динар 5,553 -0,0045 0,0285 -0,0354 1 казахский тенге 0,0041 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0219 0 0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1121 -0,0002 0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4049 0,0001 0,0066 -0,0011 1 мексиканский песо 0,0756 -0,0003 0,0009 -0,0119 1 молдавская лея 0,1027 -0,0002 0,0035 0,0061 1 египетский фунт 0,1064 0,0003 0,0001 0,0037 1 норвежская крона 0,1879 -0,0009 0,0091 -0,0026 100 узбекских сомов 0,0166 0 -0,0001 -0,0029 1 польский злотый 0,4519 -0,0024 0,0235 0,0116 1 сингапурский доллар 1,2365 -0,0023 0,0169 0,0060 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3964 0,0049 0,0492 0,0571 1 тайваньский доллар 0,0577 -0,0001 0,0001 0,0034 1 таджикский сомони 0,1648 0 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0617 0,0002 -0,0014 -0,0061 100 японских иен 1,5923 -0,0103 0,0028 -0,0115 1 новозеландский доллар 1,1121 -0,0139 -0,0018 0,0089

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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