Манат продолжает укрепляться к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9915 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
12.08.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9915
|
-0,0064
|
0,0752
|
0,0883
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0
|
-0,0009
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,2352
|
0,0026
|
-0,0125
|
-0,0752
|
1 австралийский доллар
|
1,2095
|
-0,0114
|
0,0303
|
0,0521
|
1 аргентинский песо
|
0,0233
|
0
|
-0,0007
|
-0,0143
|
1 белорусский рубль
|
0,6929
|
-0,0010
|
-0,0068
|
-0,1365
|
1 бразильский реал
|
0,3159
|
0,0057
|
-0,0022
|
-0,1179
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0967
|
0,0003
|
-0,0040
|
-0,0164
|
100 южнокорейских вон
|
0,1432
|
-0,0003
|
0,0019
|
0,0028
|
1 чешская крона
|
0,0761
|
-0,0002
|
0,0043
|
0,0023
|
100 чилийских песо
|
0,2145
|
0,0027
|
-0,0012
|
-0,0252
|
1 китайский юань
|
0,2445
|
-0,0001
|
0,0018
|
0,0034
|
1 датская крона
|
0,2674
|
-0,0009
|
0,0101
|
0,0124
|
1 грузинский лари
|
0,553
|
0,0011
|
-0,0012
|
-0,0257
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
-0,0001
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2137
|
-0,0110
|
0,0742
|
0,1508
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1934
|
-0,0010
|
0,0098
|
0,0162
|
1 швейцарский франк
|
1,8485
|
-0,0095
|
0,0432
|
0,1032
|
1 израильский шекель
|
0,4988
|
-0,0001
|
0,0064
|
0,0099
|
1 канадский доллар
|
1,2741
|
-0,0014
|
0,0248
|
-0,0115
|
1 кувейтский динар
|
5,553
|
-0,0045
|
0,0285
|
-0,0354
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
-0,0002
|
0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4049
|
0,0001
|
0,0066
|
-0,0011
|
1 мексиканский песо
|
0,0756
|
-0,0003
|
0,0009
|
-0,0119
|
1 молдавская лея
|
0,1027
|
-0,0002
|
0,0035
|
0,0061
|
1 египетский фунт
|
0,1064
|
0,0003
|
0,0001
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,1879
|
-0,0009
|
0,0091
|
-0,0026
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0
|
-0,0001
|
-0,0029
|
1 польский злотый
|
0,4519
|
-0,0024
|
0,0235
|
0,0116
|
1 сингапурский доллар
|
1,2365
|
-0,0023
|
0,0169
|
0,0060
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3964
|
0,0049
|
0,0492
|
0,0571
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0617
|
0,0002
|
-0,0014
|
-0,0061
|
100 японских иен
|
1,5923
|
-0,0103
|
0,0028
|
-0,0115
|
1 новозеландский доллар
|
1,1121
|
-0,0139
|
-0,0018
|
0,0089
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili