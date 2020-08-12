ЦБА запустил систему мгновенных платежей

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в пилотном режиме запустил систему мгновенных платежей.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, запуск системы произведен в рамках ”Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы"

Как отмечают в ЦБ, существующая сегодня в стране инфраструктура национальной платежной системы, созданная Центральным банком, отвечает самым современным требованиям с точки зрения традиционных платежных систем, существующих в мировой практике, и базируется на последних достижениях в области информационных технологий. Основные компоненты инфраструктуры национальной платежной системы функционируют в соответствии с принятыми в мире принципами работы в рамках утвержденного регламента.

Запуск данной системы мгновенных платежей позволит осуществлять платежные операции между физическими лицами, бизнес-структурами и государственными органами в режиме 24/7/365 через упрощенные идентификаторы на банковских счетах (FIN cod, VÖEN, мобильный номер, электронная почта) и отражать денежные средства на банковском счете получателя средств мгновенно. Ввод в эксплуатацию этой системы повысит уровень эффективности цифровых платежей.

В настоящее время на платформе новой системы полностью завершены интеграционные работы по 13 банкам и агентствам Государственного казначейства, в пилотном режиме обеспечено осуществление платежей типа B2B, C2C (“от бизнеса к клиенту”, “от клиента к клиенту”).

В целях расширения масштабов охвата новой системы продолжается работа по интеграции в нее новых банков, а также поэтапному повышению функциональности для пользователей. До конца текущего года малым хозяйствующим субъектам будут предоставлены функциональные возможности, позволяющие принимать безналичные платежи с использованием инновационных мобильных решений, таких как QR-код, NFC. В то же время функционал по осуществлению платежей через данную систему по около 600 услугам, предоставляемым через правительственный платежный портал, оператором которого является Центральный банк, будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Возможности, созданные по системе мгновенных платежей, будут способствовать расширению цифровых платежей между экономическими субъектами, значительному сокращению объема наличной экономики и формированию в конечном итоге безналичного общества.

(Автор: Эльдар Джанашвили)