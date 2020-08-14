DEG вкладывает инвестиции в финансовый, производственный и инфраструктурный секторы Грузии

БАКУ /Trend/ - Будучи дочерней компанией KfW Bankengruppe (KfW), Германская корпорация инвестиций и развития (DEG) в настоящее время имеет портфель в размере 233 миллиона евро и вкладывает инвестиции в финансовый, производственный и инфраструктурный секторы в Грузии.

Об этом Trend сообщило Федеральное министерство финансов Германии.

По данным министерства, DEG финансирует и поддерживает частные компании, работающие в развивающихся странах.

"Более того, Германия является акционером нескольких многосторонних банков, финансирующих проекты в Грузии, таких как Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк инфраструктуры (AIB) и Азиатский банк развития (АБР)", - добавили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году AIB выделил Грузии 150 миллионов долларов, ВБ - 240,64 миллиона долларов, а АБР - 160 миллионов долларов.

"Германия также является крупным акционером Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На сегодняшний день ЕБРР предоставил 347 миллионов евро в виде различных займов в поддержку инвестиций в частный сектор, энергетический сектор и муниципальную экосистему Грузии", - отметили в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)