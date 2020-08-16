В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата

БАКУ/Trend/ - В результате повышения минимальной заработной платы и ускорения развития частного сектора, среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-июне2020 года достигла 720 манатов.

Как сообщаетTrend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, в целом среднемесячная номинальная заработная плата за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 23 процента против аналогичного показателя прошлого года.

Также, по состоянию на первое июля 2020 года, численность наемных работников в экономике страны увеличилась на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,695 миллиона человек, из которых 922,1 тысячи были заняты в государственном секторе, а 773 тысячи – в частном.

19,5 процента наемных работников из общего объема по стране задействованы в сфере образования, 18 процентов - торговли, 13 процентов – промышленности, 8 процентов – здравоохранения и социального обеспечения, 8,2 процента – строительства, 6,6 процента – государственного управления и обороны; 4,5 процента – транспорта и складирования, 3,4 процента – профессиональной, научной и технической деятельности, 3,5 процента - сельского , лесного хозяйств и рыболовства, 1,7 процента – финансовой и страховой деятельности, 13,6 процента – в других сферах экономики.

В результате комплексных социальных реформ, осуществленных на основании соответствующих поручений Президента Азербайджана, минимальная заработная плата в стране была повышена до 250 манатов, что значительно отразилось на зарплате госслужащих, работников ряда бюджетных учреждений, предприятий и организаций, государственных нефтяных компаний.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis