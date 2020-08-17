Страховые резервы азербайджанской СК Qala Həyat увеличились

Финансы 17 августа 2020 09:16 (UTC+04:00)
Страховые резервы азербайджанской СК Qala Həyat увеличились

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2020 года совокупные обязательства страховой компании (СК) Qala Həyat увеличились с начала года почти на 2,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет СК.

Согласно отчету, совокупные обязательства увеличились на 315,7 тысячи манатов, до 124 миллионов манатов.

В структуре обязательств наибольшую часть, около 89,5 процента, занимают страховые резервы в объеме 11,1 миллиона манатов. Для сравнения: в начале года эта сумма равнялась 9,4 миллиона манатов. Обязательства компании по операциям по перестраховке составили 19,8 тысячи манатов, сократившись на более чем 45 процентов с начала года.

Кредиторская задолженность СК составила 103,5 тысячи манатов, cократившись в 4,4 раза за полугодие.

Как отмечается в отчете, акционерный капитал с начала года не изменился и составил 13 миллионов манатов. Нераспределенная прибыль страховой компании составила 10,45 миллиона манатов, сократившись на 18,4 процента. Нераспределенная прибыль за предыдущие годы составила 7,8 миллиона манатов, на четверть меньше показателя на начало года.

Совокупный капитал за первое полугодие 2020 года составил 23,5 миллиона манатов, увеличившись на 8,9 процента относительно итогов 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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