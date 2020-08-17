ЮНКТАД об условиях привлечения крупных инвестиций в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) потребует улучшения нормативно-правовой базы, рационализации административного контроля и постепенногодостижения открытости экономики в Туркменистане, сообщили Trend в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) .

"Акционирование и приватизация государственных предприятий также могли бы создать больше возможностей для ПИИ. Кроме того, необходимо будет увеличить инвестиции в человеческий капитал", - сказал представитель ЮНКТАД.

Что касается туркменского продуктанаиболее интересногодля иностранных покупателей,он отметил, что природный газ является важнейшим экспортным продуктом страны.

"К другим наиболее привлекательным товарам относятся сырая нефть, продукция нефтехимии, текстиль и хлопок. Был бы также хороший потенциал для экспорта значительного количества продовольственных товаров", - сообщили в ЮНКТАД.

Напомим, что Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций. Проводимая Туркменистаном инвестиционная политика создает новые рабочие места и позволяет улучшить условия жизни граждан.

Основной формой иностранных инвестиций в Туркменистане являются прямые инвестиции. Прямые иностранные инвестиции могут повысить технический уровень предприятий, конкурентоспособность продукции и позволить производителям выйти на международные рынки.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что топливно-энергетический комплекс Туркменистана должен привлекать иностранные инвестиции.

Напомним, что за первые четыре месяца 2020 года объем инвестиций в ТЭК Туркменистана составил более 3,735 миллиарда манатов (более 1 миллиарда долларов), что на 1,3 миллиарда манатов (более 371 миллиона долларов) больше, чем за тот же период прошлого года. В общей сложности, с 2016 по 2020 годы на укрепление материально-технической базы нефтегазовой промышленности было выделено около 40 миллиардов манатов (11,4 миллиарда долларов).

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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