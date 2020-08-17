Евро продолжает укрепляться по отношению к манату

Финансы 17 августа 2020 11:26 (UTC+04:00)
Евро продолжает укрепляться по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0156 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

17 августа 2020 г.:

16 августа 2020 г.:

17 июля 2020 г.:

17 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0156

2,0083

1,9355

1,8876

0,0073

0,0801

0,128

1 российский рубль

0,0233

0,0233

0,0238

0,0257

0

-0,0005

-0,0024

1 турецкая лира

0,2307

0,2315

0,2479

0,3056

-0,0008

-0,0172

-0,0749

1 австралийский доллар

1,22

1,2151

1,1874

1,1549

0,0049

0,0326

0,0651

1 аргентинский песо

0,0232

0,0233

0,0238

0,0297

-0,0001

-0,0006

-0,0065

1 белорусский рубль

0,6916

0,6909

0,7092

0,8297

0,0007

-0,0176

-0,1381

1 бразильский реал

0,3135

0,3166

0,3188

0,4258

-0,0031

-0,0053

-0,1123

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0979

0,0976

0,1017

0,1116

0,0003

-0,0038

-0,0137

100 южнокорейских вон

0,1435

0,1434

0,1409

0,1402

0,0001

0,0026

0,0033

1 чешская крона

0,0773

0,0768

0,0725

0,073

0,0005

0,0048

0,0043

100 чилийских песо

0,213

0,2145

0,2159

0,2392

-0,0015

-0,0029

-0,0262

1 китайский юань

0,2449

0,2447

0,2428

0,2415

0,0002

0,0021

0,0034

1 датская крона

0,2706

0,2696

0,26

0,253

0,001

0,0106

0,0176

1 грузинский лари

0,553

0,5531

0,5543

0,583

-0,0001

-0,0013

-0,03

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2168

0

0

0,0025

1 индийская рупия

0,0227

0,0227

0,0226

0,0238

0

0,0001

-0,0011

1 британский фунт стерлингов

2,2254

2,2201

2,1361

2,0559

0,0053

0,0893

0,1695

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0115

0,0119

0

0

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1959

0,1957

0,1872

0,1763

0,0002

0,0087

0,0196

1 швейцарский франк

1,8697

1,8678

1,799

1,7369

0,0019

0,0707

0,1328

1 израильский шекель

0,4996

0,4993

0,4932

0,4804

0,0003

0,0064

0,0192

1 канадский доллар

1,2826

1,2856

1,2517

1,2768

-0,003

0,0309

0,0058

1 кувейтский динар

5,5587

5,5576

5,5286

5,5865

0,0011

0,0301

-0,0278

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0044

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0219

0,0218

0,0219

0,0243

0,0001

0

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1123

0,1124

0,112

0,0003

0,0002

0,0006

1 малайзийский ринггит

0,406

0,405

0,3982

0,4069

0,001

0,0078

-0,0009

1 мексиканский песо

0,0774

0,0766

0,0759

0,0868

0,0008

0,0015

-0,0094

1 молдавская лея

0,1015

0,1015

0,0995

0,0973

0

0,002

0,0042

1 египетский фунт

0,1067

0,1068

0,1063

0,1023

-0,0001

0,0004

0,0044

1 норвежская крона

0,1915

0,1913

0,1829

0,1883

0,0002

0,0086

0,0032

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0189

0

-0,0001

-0,0023

1 польский злотый

0,458

0,4564

0,4319

0,4317

0,0016

0,0261

0,0263

1 сингапурский доллар

1,2408

1,2384

1,2218

1,226

0,0024

0,019

0,0148

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3965

2,3989

2,3585

2,3365

-0,0024

0,038

0,06

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0579

0,0576

0,0543

-0,0001

0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1801

0

-0,0001

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0622

0,0621

0,0622

0,0675

0,0001

0

-0,0053

100 японских иен

1,5947

1,5906

1,586

1,6019

0,0041

0,0087

-0,0072

1 новозеландский доллар

1,1104

1,1112

1,1124

1,0956

-0,0008

-0,002

0,0148

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

Twitter: @eldarjanashvili

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