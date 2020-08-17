Евро продолжает укрепляться по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0156 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 17 августа 2020 г.: 16 августа 2020 г.: 17 июля 2020 г.: 17 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0156 2,0083 1,9355 1,8876 0,0073 0,0801 0,128 1 российский рубль 0,0233 0,0233 0,0238 0,0257 0 -0,0005 -0,0024 1 турецкая лира 0,2307 0,2315 0,2479 0,3056 -0,0008 -0,0172 -0,0749 1 австралийский доллар 1,22 1,2151 1,1874 1,1549 0,0049 0,0326 0,0651 1 аргентинский песо 0,0232 0,0233 0,0238 0,0297 -0,0001 -0,0006 -0,0065 1 белорусский рубль 0,6916 0,6909 0,7092 0,8297 0,0007 -0,0176 -0,1381 1 бразильский реал 0,3135 0,3166 0,3188 0,4258 -0,0031 -0,0053 -0,1123 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0979 0,0976 0,1017 0,1116 0,0003 -0,0038 -0,0137 100 южнокорейских вон 0,1435 0,1434 0,1409 0,1402 0,0001 0,0026 0,0033 1 чешская крона 0,0773 0,0768 0,0725 0,073 0,0005 0,0048 0,0043 100 чилийских песо 0,213 0,2145 0,2159 0,2392 -0,0015 -0,0029 -0,0262 1 китайский юань 0,2449 0,2447 0,2428 0,2415 0,0002 0,0021 0,0034 1 датская крона 0,2706 0,2696 0,26 0,253 0,001 0,0106 0,0176 1 грузинский лари 0,553 0,5531 0,5543 0,583 -0,0001 -0,0013 -0,03 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2168 0 0 0,0025 1 индийская рупия 0,0227 0,0227 0,0226 0,0238 0 0,0001 -0,0011 1 британский фунт стерлингов 2,2254 2,2201 2,1361 2,0559 0,0053 0,0893 0,1695 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,0119 0 0 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1959 0,1957 0,1872 0,1763 0,0002 0,0087 0,0196 1 швейцарский франк 1,8697 1,8678 1,799 1,7369 0,0019 0,0707 0,1328 1 израильский шекель 0,4996 0,4993 0,4932 0,4804 0,0003 0,0064 0,0192 1 канадский доллар 1,2826 1,2856 1,2517 1,2768 -0,003 0,0309 0,0058 1 кувейтский динар 5,5587 5,5576 5,5286 5,5865 0,0011 0,0301 -0,0278 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0044 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0219 0,0218 0,0219 0,0243 0,0001 0 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1123 0,1124 0,112 0,0003 0,0002 0,0006 1 малайзийский ринггит 0,406 0,405 0,3982 0,4069 0,001 0,0078 -0,0009 1 мексиканский песо 0,0774 0,0766 0,0759 0,0868 0,0008 0,0015 -0,0094 1 молдавская лея 0,1015 0,1015 0,0995 0,0973 0 0,002 0,0042 1 египетский фунт 0,1067 0,1068 0,1063 0,1023 -0,0001 0,0004 0,0044 1 норвежская крона 0,1915 0,1913 0,1829 0,1883 0,0002 0,0086 0,0032 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0189 0 -0,0001 -0,0023 1 польский злотый 0,458 0,4564 0,4319 0,4317 0,0016 0,0261 0,0263 1 сингапурский доллар 1,2408 1,2384 1,2218 1,226 0,0024 0,019 0,0148 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3965 2,3989 2,3585 2,3365 -0,0024 0,038 0,06 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0579 0,0576 0,0543 -0,0001 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1801 0 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0622 0,0621 0,0622 0,0675 0,0001 0 -0,0053 100 японских иен 1,5947 1,5906 1,586 1,6019 0,0041 0,0087 -0,0072 1 новозеландский доллар 1,1104 1,1112 1,1124 1,0956 -0,0008 -0,002 0,0148

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

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