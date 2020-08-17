Евро продолжает укрепляться по отношению к манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0156 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
17 августа 2020 г.:
|
16 августа 2020 г.:
|
17 июля 2020 г.:
|
17 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0156
|
2,0083
|
1,9355
|
1,8876
|
0,0073
|
0,0801
|
0,128
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0238
|
0,0257
|
0
|
-0,0005
|
-0,0024
|
1 турецкая лира
|
0,2307
|
0,2315
|
0,2479
|
0,3056
|
-0,0008
|
-0,0172
|
-0,0749
|
1 австралийский доллар
|
1,22
|
1,2151
|
1,1874
|
1,1549
|
0,0049
|
0,0326
|
0,0651
|
1 аргентинский песо
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0238
|
0,0297
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0065
|
1 белорусский рубль
|
0,6916
|
0,6909
|
0,7092
|
0,8297
|
0,0007
|
-0,0176
|
-0,1381
|
1 бразильский реал
|
0,3135
|
0,3166
|
0,3188
|
0,4258
|
-0,0031
|
-0,0053
|
-0,1123
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0979
|
0,0976
|
0,1017
|
0,1116
|
0,0003
|
-0,0038
|
-0,0137
|
100 южнокорейских вон
|
0,1435
|
0,1434
|
0,1409
|
0,1402
|
0,0001
|
0,0026
|
0,0033
|
1 чешская крона
|
0,0773
|
0,0768
|
0,0725
|
0,073
|
0,0005
|
0,0048
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,213
|
0,2145
|
0,2159
|
0,2392
|
-0,0015
|
-0,0029
|
-0,0262
|
1 китайский юань
|
0,2449
|
0,2447
|
0,2428
|
0,2415
|
0,0002
|
0,0021
|
0,0034
|
1 датская крона
|
0,2706
|
0,2696
|
0,26
|
0,253
|
0,001
|
0,0106
|
0,0176
|
1 грузинский лари
|
0,553
|
0,5531
|
0,5543
|
0,583
|
-0,0001
|
-0,0013
|
-0,03
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0238
|
0
|
0,0001
|
-0,0011
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2254
|
2,2201
|
2,1361
|
2,0559
|
0,0053
|
0,0893
|
0,1695
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0119
|
0
|
0
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1959
|
0,1957
|
0,1872
|
0,1763
|
0,0002
|
0,0087
|
0,0196
|
1 швейцарский франк
|
1,8697
|
1,8678
|
1,799
|
1,7369
|
0,0019
|
0,0707
|
0,1328
|
1 израильский шекель
|
0,4996
|
0,4993
|
0,4932
|
0,4804
|
0,0003
|
0,0064
|
0,0192
|
1 канадский доллар
|
1,2826
|
1,2856
|
1,2517
|
1,2768
|
-0,003
|
0,0309
|
0,0058
|
1 кувейтский динар
|
5,5587
|
5,5576
|
5,5286
|
5,5865
|
0,0011
|
0,0301
|
-0,0278
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0243
|
0,0001
|
0
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1123
|
0,1124
|
0,112
|
0,0003
|
0,0002
|
0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,406
|
0,405
|
0,3982
|
0,4069
|
0,001
|
0,0078
|
-0,0009
|
1 мексиканский песо
|
0,0774
|
0,0766
|
0,0759
|
0,0868
|
0,0008
|
0,0015
|
-0,0094
|
1 молдавская лея
|
0,1015
|
0,1015
|
0,0995
|
0,0973
|
0
|
0,002
|
0,0042
|
1 египетский фунт
|
0,1067
|
0,1068
|
0,1063
|
0,1023
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0044
|
1 норвежская крона
|
0,1915
|
0,1913
|
0,1829
|
0,1883
|
0,0002
|
0,0086
|
0,0032
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0189
|
0
|
-0,0001
|
-0,0023
|
1 польский злотый
|
0,458
|
0,4564
|
0,4319
|
0,4317
|
0,0016
|
0,0261
|
0,0263
|
1 сингапурский доллар
|
1,2408
|
1,2384
|
1,2218
|
1,226
|
0,0024
|
0,019
|
0,0148
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3965
|
2,3989
|
2,3585
|
2,3365
|
-0,0024
|
0,038
|
0,06
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0579
|
0,0576
|
0,0543
|
-0,0001
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1801
|
0
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0622
|
0,0621
|
0,0622
|
0,0675
|
0,0001
|
0
|
-0,0053
|
100 японских иен
|
1,5947
|
1,5906
|
1,586
|
1,6019
|
0,0041
|
0,0087
|
-0,0072
|
1 новозеландский доллар
|
1,1104
|
1,1112
|
1,1124
|
1,0956
|
-0,0008
|
-0,002
|
0,0148
(Автор: Эльдар Джанашвили.)
Twitter: @eldarjanashvili