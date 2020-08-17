Стоимость биткоина снижается, сохраняясь возле уровня в $12 тыс

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром демонстрирует снижение, сохраняясь возле уровня в 12 тысяч долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.04 биткоин дешевеет на 0,59%, до 11 817 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,69%, до 11 807 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,4% рынка.

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на прошлый понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.

"Неделя закрылась для биткоина небольшим ростом, при этом цена остается выше уровня поддержки 10 500 долларов и приближается к 12 000 долларов. На фоне существенного роста эфира (криптовалюты ETH — ред.) на 11%, ожидаю, что биткоин вскоре продолжит движение", — сказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.